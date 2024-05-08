Jerry Heil травмировалась на сцене в прямом эфире Евровидения-2024

Jerry Heil получила травму колена прямо во время выступления в полуфинале Евровидения.

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Jerry Heil травмировалась на сцене Евровидения / коллаж: Главред, фото: t.me/theshowmustgoon24

Представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil и alyona alyona феерично выступили в полуфинале конкурса и прошли в финал. Но после выступления Jerry Heil рассказала о своей травме.

Во время генеральной репетиции alyona alyona упала на сцене, а в полуфинале травму получила Jerry Heil. И это не стало им помехой прекрасно выступить.

В сети появилось видео, где Jerry Heil показала свои травмы – синяки на теле и травмированное колено, однако она отметила, что все хорошо.

видео дня

"Мы живы! И очень благодарны вам! Этот номер надо немножечко выстрадать, чтобы действительно почувствовать!", - сказали артистки.

Смотрите видео, где Jerry Heil рассказывает о полученных травмах:

Jerry Heil показала травмированное колено / фото: скрин t.me/theshowmustgoon24

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости

Отметим, alyona alyona & Jerry Heil взорвали главную арену Евровидения 2024 - аудитория в восторге. Их песня "Teresa & Maria" зажгла главную арену Евровидения буквально с первых секунд. Аплодисменты в зале начались с первых аккордов украинского номера.

А также главные претенденты на победу Евровидения 2024 выступили в первом полуфинале Евровидения 2024. Представитель Хорватии Baby Lasagna покорил зрителей.

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