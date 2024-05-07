Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

Украинские артистки alyona alyona & Jerry Heil феерично выступили на первом полуфинале песенного международного конкурса Евровидения 2024.
Их песня "Teresa & Maria" зажгла главную арену Евровидения буквально с первых секунд. Аплодисменты в зале начались с первых аккордов украинского номера.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Особенно впечатлили визуальные эффекты номера, символизирующие то, как Украина борется против российской агрессии.
Украина на Евровидении-2024 - подробности:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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