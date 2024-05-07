Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

alyona alyona & Jerry Heil взорвали главную арену Евровидения 2024 - аудитория в восторге.

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Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украинские артистки alyona alyona & Jerry Heil феерично выступили на первом полуфинале песенного международного конкурса Евровидения 2024.

Их песня "Teresa & Maria" зажгла главную арену Евровидения буквально с первых секунд. Аплодисменты в зале начались с первых аккордов украинского номера.

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Украина мощно выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 / Скриншот видео

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. видео дня

Особенно впечатлили визуальные эффекты номера, символизирующие то, как Украина борется против российской агрессии.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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