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Аlyona Аlyona и Jerry Heil попали в финал Евровидения - первая реакция артисток

Анна Подгорная
8 мая 2024, 01:30
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Эмоциональный для всей Украины момент попал на видео.
alyona alyona, Jerry Heil
alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения-2024 - как отреагировали певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/eurovision

Первый полуфинал Евровидения-2024 завершен. В ночь на 8 мая еврофаны определили, кто из 15 конкурсантов попадет в гранд-финал и будет бороться за хрустальный микрофон.

Среди десятки лучших оказался дуэт alyona alyona и Jerry Heil из Украины. Их фееричное выступление было достойным победы, и зрители будут рады увидеть его снова 11 мая в финале Евровидения.

В восторге от результата остались и сами артистки. В своих блогах в Instagram они опубликовали видео, в кадр которого попала их первая реакция после того, как они услышали, что попали в гранд-финал.

видео дня

"Бесконечно благодарны за ваши голоса! Ваша поддержка невероятно ценна для нас! Увидимся уже в эту субботу в 22:00 по Киеву в эфире финала песенного конкурса!" - написали счастливые alyona alyona и Jerry Heil.

Смотрите видео реакции alyona alyona и Jerry Heil на место в финале Евровидения-2024:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

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