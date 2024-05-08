УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд Евровидения

Анна Подгорная
8 мая 2024, 14:21
364
Артистки закрепили за Украиной рекорд, который наша страна держит уже 20 лет подряд.
alyona alyona, Jerry Heil
alyona alyona и Jerry Heil установили рекорд - рекорды Украины на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украина принимает участие в Евровидении с 2003 года. В 2004 году организаторы ввели правило, согласно которому за место в финале конкурсантам приходится бороться в полуфиналах.

В 2024 году дуэт украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil, которые представили нашу страну на 68-конкурсе Евровидения, установили и закрепили абсолютный рекорд. Украина на данный момент является единственной страной-участницей Евровидения, которая всегда попадала в финал конкурса.

Исключение составляют лишь те годы, когда наша страной становилась "хозяйкой" конкурса (2005, 2017 и 2023 годы), когда наши конкурсанты на правах организаторов автоматически попадали в гранд-финал. Также в расчет не берется 2015 и 2019 годы, когда Украина отказалась от участия в Евровидении, и 2020-ый - год глобальной отмены конкурса из-за Covid-19.

Таким образом alyona alyona & Jerry Heil своим выступлением в первом полуфинале Евровидения-2024 в ночь на 8 мая 16-ый раз подряд завоевали для Украины место в гранд-финале.

Стоит отметить, что на подобный рекорд метит и Люксембург: страна участвовала в Евровидении с 1956 по 1993 годы, когда по правилам еще не было полуфиналов. И лишь в этом году, после 30-летнего перерыва Люксембург вновь оказался на соревновании. TALI из Люксембурга попала в первую десятку финалистов.

Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil, которое обеспечило Украине место в финале Евровидения-2024:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

14:12 Синоптик
Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:59 Украина
В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 89154

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов 19002

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 17291

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО 11583

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Последние новости

14:21

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд Евровидения

14:17

К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

14:12

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

13:59

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:49

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способВидео

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
13:32

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:30

Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

13:00

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - КоваленкоВидео

12:37

Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

Реклама
12:33

Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

12:27

Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкойВидео

12:00

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

11:42

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствияВидео

11:31

В Украине сегодня массово будут выключать свет: в Укрэнерго назвали период времени

11:28

Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

11:17

Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

11:12

Почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост: Романенко дал неожиданный ответ

11:05

Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

11:00

А все говорили развелись: Каменских с любовью поздравила Потапа

10:54

Момент попал на видео: Киркоров жестко опозорился перед своими друзьямиВидео

Реклама
10:49

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Козлам - грядут крупные проблемы, Обезьянам - удачный шопинг

10:36

"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

10:13

Когда выступит Украина на Евровидении: результат жеребьевки финалистов

10:13

"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждогоВидео

09:52

РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено: детали

09:43

Оккупанты продвинулись возле Старомайорского и в Красногоровке - DeepState

09:36

Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

09:23

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

09:10

РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВОФото

08:56

Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины: Зеленский отреагировал на жестокую атаку

08:39

Россияне продвигаются в двух областях: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:35

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

08:15

Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали людиФотоВидео

08:10

Путин официально стал узурпатороммнение

07:41

Jerry Heil травмировалась на сцене в прямом эфире Евровидения-2024

07:16

Оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях - Минэнерго

06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

Реклама
04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:30

Аlyona Аlyona и Jerry Heil попали в финал Евровидения - первая реакция артистокВидео

00:32

В оккупированном Луганске "прилет": мощно горит нефтебазаВидео

00:18

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиковВидео

00:00

"Людей не считают, техники много": офицер раскрыл ситуацию на Купянском направлении

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять