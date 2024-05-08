Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд Евровидения

Артистки закрепили за Украиной рекорд, который наша страна держит уже 20 лет подряд.

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alyona alyona и Jerry Heil установили рекорд - рекорды Украины на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украина принимает участие в Евровидении с 2003 года. В 2004 году организаторы ввели правило, согласно которому за место в финале конкурсантам приходится бороться в полуфиналах.

В 2024 году дуэт украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil, которые представили нашу страну на 68-конкурсе Евровидения, установили и закрепили абсолютный рекорд. Украина на данный момент является единственной страной-участницей Евровидения, которая всегда попадала в финал конкурса.

Исключение составляют лишь те годы, когда наша страной становилась "хозяйкой" конкурса (2005, 2017 и 2023 годы), когда наши конкурсанты на правах организаторов автоматически попадали в гранд-финал. Также в расчет не берется 2015 и 2019 годы, когда Украина отказалась от участия в Евровидении, и 2020-ый - год глобальной отмены конкурса из-за Covid-19.

Таким образом alyona alyona & Jerry Heil своим выступлением в первом полуфинале Евровидения-2024 в ночь на 8 мая 16-ый раз подряд завоевали для Украины место в гранд-финале.

Стоит отметить, что на подобный рекорд метит и Люксембург: страна участвовала в Евровидении с 1956 по 1993 годы, когда по правилам еще не было полуфиналов. И лишь в этом году, после 30-летнего перерыва Люксембург вновь оказался на соревновании. TALI из Люксембурга попала в первую десятку финалистов.

Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil, которое обеспечило Украине место в финале Евровидения-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

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