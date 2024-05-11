"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

Украина сорвала овации зала своим выступлением в финале Евровидения 2024.

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Как Украина выступила в финале Евровидения 2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

alyona alyona & Jerry Heil выступили в большом финале Евровидения-2024. Представительницы Украины выступали вторыми на конкурсе.

alyona alyona & Jerry Heil установили рекорд конкурса Евровидения, поскольку Украина – единственная страна, которая постоянно выходит в гранд-финал. Выступление артисток с первой секунды сопровождалось аплодисментами зрителей и не зря. Номер получился ярким и мощным, певицы смогли передать в песне всю боль украинского народа, который сражается со страной-террористом Россией.

В песне alyona alyona & Jerry Heil воспевается важность объединения женщин. И хоть артистки получили травмы во время репетиции и первого полуфинала, выступили они, как настоящие несокрушимые победители.

Смотрите видео, как Украина выступила в финале Евровидения 2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

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