Финал Евровидения 2024: Украину резко опустили в рейтинге - что случилось

После двух полуфиналов Евровидения 2024 букмекеры обновили прогнозы на победителя конкурса.
В тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.
Кто станет победителем Евровидения 2024
Первое место все еще прочат Хорватии - артисту Baby Lasagna с его зажигательной песней "Rim Tim Tagi Dim".
И если раньше второе место, по прогнозам букмекеров, мог получить представитель Швейцарии - артист Nemo с песней The Code, то теперь его резко подвинул Израиль. Певица Эден Голан исполнила во втором полуфинале свой трек "Hurricane" и резко поднялась с восьмой ступени на вторую.
Рейтинг букмекеров на победителя Евровидения 2024:
- 1 место - Хорватия
- 2 место - Израиль
- 3 место - Швейцария
- 4 место - Франция
- 5 место - Ирландия
- 6 место - Украина.
Когда состоится финал Евровидения 2024
Гранд-финал Евровидения 2024 состоится уже 11 мая, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.
Евровидение 2024 - последние новости
Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.
А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.
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