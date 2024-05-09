Евровидение 2024: букмекеры резко подняли Украину в рейтинге перед вторым полуфиналом

Сегодня, 9 мая, в в Мальме состоится второй полуфинал Евровидения 2024. После выступления всех стран станет известно всех финалистов Евровидения.
Перед вторым полуфиналом букмекеры обновили свои прогнозы и назвали новых потенциальных лидеров Евровидения.
На сайте Eurovision World букмекеры показали новую таблицу. Первое место сейчас прочат артисту из Хорватии. Певец Baby Lasagna покорил выступлением и песней "Rim Tim Tagi Dim".
А на третьем месте может оказаться Украина. После того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.
На четвертом месте, по мнению букмекеров, может оказаться Ирландия. А пятое место прочат Италии.
Второй полуфинал Евровидения 2024 - что известно
В 22:00 по Киеву пройдет второй полуфинал. На сцену выйдут представители таких стран:
- Мальта
- Албания
- Греция
- Швейцария
- Чехия
- Австрия
- Дания
- Армения
- Латвия
- Сан-Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия
- Нидерланды.
Затем в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов. Победителя Евровидения определят уже 11 мая.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.
Евровидение 2024 - что стоит знать
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Jerry Heil получила травму во время выступления.
Также Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд Евровидения.
Кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите видео выступления Украины на Евровидении 2024:
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