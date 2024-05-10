"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

Уже завтра, 11 мая, в Швеции стартует гранд-финал Евровидения 2024. Украинский дует alyona alyona и Jerry Heil выступят в самом начале конкурса.
После второго полуфинала состоялась жеребьевка конкурсантов. Украина в финале Евровидения выступит под 2 конкурсным номером.
Певица alyona alyona призналась, что выступать в самом начале конкурса очень волнительно.
"Мы под номером 2 в ФИНАЛЕ УЖЕ ЗАВТРА. Все говорят, что это "death spot" (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, выступающие позже, имеют лучшую конвертацию голосования). Такой номер избрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели несмотря ни на что. Объединяемся и творим историю ВМЕСТЕ! Голосуйте за номер 2", - написала alyona alyona в Instagram.
Финал Евровидения 2024 - прогноз победителя
Отметим, после двух полуфиналов Евровидения 2024 букмекеры обновили прогнозы на победителя конкурса. В тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.
Украина опустилась в рейтинге и занимает только 6 место.
Как будут выступать финалисты Евровидения 2024 - список
- Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеция)
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Украина)
- ISAAK – Always On The Run (Германия)
- TALI – Fighter (Люксембург)
- Joost Klein – Europapa (Нидерланды)
- Eden Golan — Hurricane (Израиль)
- Silvester Belt – Luktelk (Литва)
- Nebulossa — ZORRA (Испания)
- 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Эстония)
- Bambie Thug – Doomsday Blue (Ирландия)
- Dons — Hollow (Латвия)
- Marina Satti — ZARI (Греция)
- Olly Alexander – Dizzy (Британия)
- Gåte — Ulveham (Норвегия)
- Angelina Mango – La noia (Италия)
- TEYA DORA – RAMONDA (Сербия)
- Windows95man – No Rules! (Финляндия)
- iolanda — Grito (Португалия)
- LADANIVA — Jako (Армения)
- Silia Kapsis — Liar (Кипр)
- Nemo — The Code (Швейцария)
- Raiven — Veronika (Словения)
- Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия)
- Nutsa Buzaladze — Firefighter (Грузия)
- Slimane – Mon Amour (Франция)
- Kaleen — We Will Rave (Австрия)
Евровидение 2024 - что стоит знать
Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.
А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.
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