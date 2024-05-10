УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

Мария Тупик
10 мая 2024, 15:34
821
alyona alyona и Jerry Heil сделали заявление перед финалом Евровидения 2024.
Финал Евровидения 2024
Финал Евровидения 2024 / Коллаж Главред, фото instagram/alyona.alyona.official, eurovision.tv

Уже завтра, 11 мая, в Швеции стартует гранд-финал Евровидения 2024. Украинский дует alyona alyona и Jerry Heil выступят в самом начале конкурса.

После второго полуфинала состоялась жеребьевка конкурсантов. Украина в финале Евровидения выступит под 2 конкурсным номером.

Певица alyona alyona призналась, что выступать в самом начале конкурса очень волнительно.

видео дня

"Мы под номером 2 в ФИНАЛЕ УЖЕ ЗАВТРА. Все говорят, что это "death spot" (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, выступающие позже, имеют лучшую конвертацию голосования). Такой номер избрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели несмотря ни на что. Объединяемся и творим историю ВМЕСТЕ! Голосуйте за номер 2", - написала alyona alyona в Instagram.

Евровидение 2024
Заявление alyona alyona перед финалом Евровидения 2024 / скриншот

Финал Евровидения 2024 - прогноз победителя

Отметим, после двух полуфиналов Евровидения 2024 букмекеры обновили прогнозы на победителя конкурса. В тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.

Украина опустилась в рейтинге и занимает только 6 место.

Как будут выступать финалисты Евровидения 2024 - список

  • Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеция)
  • Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Украина)
  • ISAAK – Always On The Run (Германия)
  • TALI – Fighter (Люксембург)
  • Joost Klein – Europapa (Нидерланды)
  • Eden Golan — Hurricane (Израиль)
  • Silvester Belt – Luktelk (Литва)
  • Nebulossa — ZORRA (Испания)
  • 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Эстония)
  • Bambie Thug – Doomsday Blue (Ирландия)
  • Dons — Hollow (Латвия)
  • Marina Satti — ZARI (Греция)
  • Olly Alexander – Dizzy (Британия)
  • Gåte — Ulveham (Норвегия)
  • Angelina Mango – La noia (Италия)
  • TEYA DORA – RAMONDA (Сербия)
  • Windows95man – No Rules! (Финляндия)
  • iolanda — Grito (Португалия)
  • LADANIVA — Jako (Армения)
  • Silia Kapsis — Liar (Кипр)
  • Nemo — The Code (Швейцария)
  • Raiven — Veronika (Словения)
  • Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия)
  • Nutsa Buzaladze — Firefighter (Грузия)
  • Slimane – Mon Amour (Франция)
  • Kaleen — We Will Rave (Австрия)
Порядок выступления участников Евровидения 2024 в финале
Порядок выступления участников Евровидения 2024 в финале / фото: instagram.com/esctoday/

Евровидение 2024 - что стоит знать

Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евровидение Alyona Alyona Jerry Heil Финал Евровидения-2024
Реклама

Главное за день

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

16:07 Мир
Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:55 Украина
В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

15:04 Украина
Все главные новости

Популярное

Я же не Соловий : Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом 28503

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии 14880

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода 9639

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Знаем диагноз : жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына 7518

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

Последние новости

16:37

Всего за 5 секунд нужно найти бабочку: загадка для тех, у кого "орлиное зрение"

16:18

В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавитьсяВидео

16:07

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

15:58

Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

15:55

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
15:34

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

15:33

Почему в Польше осень в декабре, а весна начинается не 1 марта - простое объяснениеВидео

15:31

Харьковщина под массированными ударами РФ: в ОВА описали ситуацию

15:04

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

Реклама
15:00

Потепление накрывает Украину: синоптик сказала, где будут дожди

15:00

Наступление на Харьков: Путин способен бросить больше 110 тыс. военных – эксперт

14:58

Зеленский подтвердил, что РФ начала наступление на Харьковщине

14:21

4 самых лучших способа, как избавиться от муравьев: будут обходить грядки десятой дорогой

14:07

Финал Евровидения 2024: Украину резко опустили в рейтинге - что случилось

14:04

Заноза выпадет сама без иглы и боли: бабушка поделилась проверенным методомВидео

13:46

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине – DeepState

13:41

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

13:32

На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

13:08

Спасла себя и коллег: как София Ротару прорвала границу в Чечне - детали

13:02

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

Реклама
12:59

"Может произойти незаметно": в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине

12:28

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

12:24

Как правильно - "згідна" или "згодна": почему украинцы часто путают эти словаВидео

12:19

Драма: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри

12:15

Бойкот начался: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле - причина скандала

12:08

Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержалиВидео

11:51

В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

11:50

Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

11:34

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табуВидео

10:58

ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

10:55

Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу

10:42

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - грандиозный скандал, Обезьянам - обида

10:40

Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на УкраинуВидео

10:30

Точно не выбрасывать: 2 лучших варианта, что делать с черствыми пасками после ПасхиВидео

10:18

"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

10:11

"Нереально": эксперт оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине

10:09

Джастин Бибер впервые станет отцомВидео

09:43

Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

Реклама
09:11

"Повышенный риск насилия": в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС

08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять