"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

alyona alyona и Jerry Heil сделали заявление перед финалом Евровидения 2024.

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Финал Евровидения 2024 / Коллаж Главред, фото instagram/alyona.alyona.official, eurovision.tv

Уже завтра, 11 мая, в Швеции стартует гранд-финал Евровидения 2024. Украинский дует alyona alyona и Jerry Heil выступят в самом начале конкурса.

После второго полуфинала состоялась жеребьевка конкурсантов. Украина в финале Евровидения выступит под 2 конкурсным номером.

Певица alyona alyona призналась, что выступать в самом начале конкурса очень волнительно.

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"Мы под номером 2 в ФИНАЛЕ УЖЕ ЗАВТРА. Все говорят, что это "death spot" (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, выступающие позже, имеют лучшую конвертацию голосования). Такой номер избрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели несмотря ни на что. Объединяемся и творим историю ВМЕСТЕ! Голосуйте за номер 2", - написала alyona alyona в Instagram.

Заявление alyona alyona перед финалом Евровидения 2024 / скриншот

Финал Евровидения 2024 - прогноз победителя

Отметим, после двух полуфиналов Евровидения 2024 букмекеры обновили прогнозы на победителя конкурса. В тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.

Украина опустилась в рейтинге и занимает только 6 место.

Как будут выступать финалисты Евровидения 2024 - список

Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеция)

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Украина)

ISAAK – Always On The Run (Германия)

TALI – Fighter (Люксембург)

Joost Klein – Europapa (Нидерланды)

Eden Golan — Hurricane (Израиль)

Silvester Belt – Luktelk (Литва)

Nebulossa — ZORRA (Испания)

5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Эстония)

Bambie Thug – Doomsday Blue (Ирландия)

Dons — Hollow (Латвия)

Marina Satti — ZARI (Греция)

Olly Alexander – Dizzy (Британия)

Gåte — Ulveham (Норвегия)

Angelina Mango – La noia (Италия)

TEYA DORA – RAMONDA (Сербия)

Windows95man – No Rules! (Финляндия)

iolanda — Grito (Португалия)

LADANIVA — Jako (Армения)

Silia Kapsis — Liar (Кипр)

Nemo — The Code (Швейцария)

Raiven — Veronika (Словения)

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия)

Nutsa Buzaladze — Firefighter (Грузия)

Slimane – Mon Amour (Франция)

Kaleen — We Will Rave (Австрия)

Порядок выступления участников Евровидения 2024 в финале / фото: instagram.com/esctoday/

Евровидение 2024 - что стоит знать

Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

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