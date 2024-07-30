"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

Андрей Данилко поделился воспоминаниями из гастролей в стране-террористе РФ.

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Андрей Данилко рассказал о нападении бандитов/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

Украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал, как ему с коллективом пришлось выступить перед московскими бандитами в стране-оккупанте России, которая развязала страшную войну в Украине.

В интервью на YouTube-канале LTV Ziņu dienests артист поделился, что его заставили петь.

"Когда напали на меня бандиты, ну не напали, а подошли и сказали: "Спой "Все будет хорошо", то не смогли меня спасти ни охрана, никто. Только я своей дипломатичностью", – отметил Данилко.

Также Андрей подчеркнул, что ему предложили за исполнение песни пачки денег.

"А коллектив? А девочки в коллективе? Короче, мы выступаем, быстро переоделись. Но я понимаю – это люди, с которыми нельзя спорить, а вопросы нужно решить. Это в Москве было. И вот мы танцуем, они довольны – пачками вот так суют мне деньги. Пятитысячные купюры. А знаете, что я делаю? Я беру и выкидываю их, они летят. Они в шоке, но им это тоже понравилось. Я думаю: "Боже, какой у нас хороший жанр все-таки". Я это брать никогда не буду, но есть же мама. И она: "Дочечка, пой, пой". Все пособирала: "Мы не гордые, обдуем и в рот". Но сам момент, что ты даже этим способом все равно подчеркнул, что тебе такие вещи не нравятся. Они это увидели", – заявил артист.

Смотрите видео интервью Андрея Данилко:

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Андрей Данилко - последние новости по теме

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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