Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

Анастасия Оруджова поделилась семейным контентом.

Анастасия Оруджова поделилась личным

/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Оруджова

Кратко:

Анастасия Оруджова провела время с возлюбленным

Юмористка удивила домашним уютом

Украинская юмористка и участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова показала редкое фото со своим бойфрендом.

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала серию фото, на которых показала романтику и домашний уют.

"Теперь, чтобы сделать пост об осени, можно не ждать конца ноября, достаточно наличия света и работающего WiFi", — написала Анастасия.

Анастасия Оруджова с бойфрендом / фото: скрин instagram.com, Анастасия Оруджова

Знаменитость показала фото с возлюбленным Русланом, снимками своих котов и несколько кадров с работы.

Поклонники остались в восторге от публикации Анастасии и засыпали ее комплиментами.

"Прекрасные фотографии";

"Это точно любовь!";

"Какая вы красивая девушка", - отметили в комментариях.

Анастасия Оруджова с бойфрендом / фото: instagram.com, Анастасия Оруджова

О персоне: Анастасия Оруджова Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".

