Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

Кратко:
- Анастасия Оруджова провела время с возлюбленным
- Юмористка удивила домашним уютом
Украинская юмористка и участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова показала редкое фото со своим бойфрендом.
На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала серию фото, на которых показала романтику и домашний уют.
"Теперь, чтобы сделать пост об осени, можно не ждать конца ноября, достаточно наличия света и работающего WiFi", — написала Анастасия.
Знаменитость показала фото с возлюбленным Русланом, снимками своих котов и несколько кадров с работы.
Поклонники остались в восторге от публикации Анастасии и засыпали ее комплиментами.
"Прекрасные фотографии";
"Это точно любовь!";
"Какая вы красивая девушка", - отметили в комментариях.
О персоне: Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".
