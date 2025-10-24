"Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом

Кратко:
- Никитюк призналась, что встретила своего жениха на сайте знакомств
- 51% мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях
Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк сказала, где и как познакомилась со своим женихом и отцом своего ребенка, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Во время нового выпуска развлекательного шоу "Хто зверху?" женская команда должна была ответить не вопрос "Сколько процентов мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях для знакомств". Вот тут-то Никитюк и призналась, что именно там встретила своего жениха.
Сначала еще соведущий, певец Владимир Дантес ответил, что не знакомился в таких приложениях уже лет 15. А Леся предположила, что это будет "маленький процент".
"Вот, например, взять большой город. Тут пока куда-то доедешь, то на знакомство времени вообще не будет… Только в телефон зашел и кого-то там лайкнул…", сказала Никитюк.
И позже добавила:
"Ну, если честно, давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении".
В итоге оказалось, что 51% мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали
- "Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление
- "Мать, ты что?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред