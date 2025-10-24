Укр
"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

Элина Чигис
24 октября 2025, 19:51обновлено 24 октября, 20:42
Диана Зотова уже пересекалась с Тарасом Цымбалюком.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк узнал одну из участниц / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

  • На проект "Холостяк" пришла модель Диана Зотова
  • Как с ней общался Тарас Цымбалюк

Во втором эфире шоу "Холостяк" появилась Диана Зотова, которую Тарас Цымбалюк сразу же узнал.

Как оказалось, когда Диана принимала участие в конкурсе "Мисс Украина 2021", Цымбалюк был там ведущим, поэтому их общение прошло достаточно тепло.

Диана Зотова
Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/

Также девушка рассказала другим участницам, что ранее она переписывалась с актером и он даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось и их общение "погасло". Эта история вызвала негативную реакцию у других девушек.

Тарас Цымбалюк с мамой
Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

"Проект "Холостяк" - это повод напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное", - сказала Зотова.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

