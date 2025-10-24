"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

Кратко:
- На проект "Холостяк" пришла модель Диана Зотова
- Как с ней общался Тарас Цымбалюк
Во втором эфире шоу "Холостяк" появилась Диана Зотова, которую Тарас Цымбалюк сразу же узнал.
Как оказалось, когда Диана принимала участие в конкурсе "Мисс Украина 2021", Цымбалюк был там ведущим, поэтому их общение прошло достаточно тепло.
Также девушка рассказала другим участницам, что ранее она переписывалась с актером и он даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось и их общение "погасло". Эта история вызвала негативную реакцию у других девушек.
"Проект "Холостяк" - это повод напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное", - сказала Зотова.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
