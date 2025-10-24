"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

Диана Зотова уже пересекалась с Тарасом Цымбалюком.

https://stars.glavred.info/hotel-vstretitsya-na-holostyak-prishla-znakomaya-tarasa-cymbalyuka-10709360.html Ссылка скопирована

Тарас Цымбалюк узнал одну из участниц / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

На проект "Холостяк" пришла модель Диана Зотова

Как с ней общался Тарас Цымбалюк

Во втором эфире шоу "Холостяк" появилась Диана Зотова, которую Тарас Цымбалюк сразу же узнал.

видео дня

Как оказалось, когда Диана принимала участие в конкурсе "Мисс Украина 2021", Цымбалюк был там ведущим, поэтому их общение прошло достаточно тепло.

Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/

Также девушка рассказала другим участницам, что ранее она переписывалась с актером и он даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось и их общение "погасло". Эта история вызвала негативную реакцию у других девушек.

Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

"Проект "Холостяк" - это повод напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное", - сказала Зотова.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.

А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред