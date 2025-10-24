Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

Елена Зеленская появилась в модном осеннем образе.

Елена Зеленская посетила Норвегию / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская встретилась с норвежской кронпринцессой

Какой образ выбрала первая леди для встречи с Метте-Марит

Первая леди Украины Елена Зеленская нанесла особый зарубежный визит - она встретилась с норвежской кронпринцессой Метте-Марит. Для встречи супруга президента выбрала костюм в особом осеннем цвете. О встрече сообщили на официальных страницах Первой леди в соцсетях.

Елена Зеленская выбрала для события элегантный костюм баклажанового цвета, который является трендом осеннего сезона. Приталенный жакет удачно подчеркнул фигуру Первой леди.

Елена Зеленская с кронпринцессой Метте-Марит / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Также для образа Зеленская использовала белую блузку со стоячим воротником и драпировкой. Костюм украсила нежная брошь. Чтобы завершить свой образ жена президента выбрала простую и элегантную прическу "французский пучок".

Елена Зеленская обсудила возвращение украинских детей / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит во время своего первого визита в страну, чтобы обсудить дальнейшую гуманитарную, образовательную и социальную поддержку Украины. Стороны уделили особое внимание инициативе Bring Kids Back UA - возвращению депортированных украинских детей, а также сотрудничеству в сфере лечения военных и развитию украинских студий в норвежских университетах.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели встречу с американским лидером Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп.

Также Украину посетила сестра короля Великобритании Чарльза III - Королевская принцесса Анна. Она была приглашена в Киев с просветительской миссией Министерством иностранных дел Украины. Детали визита принцессы Анны раскрыла первая леди Украины Елена Зеленская.

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

