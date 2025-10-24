Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

Вы узнаете:
- Елена Зеленская встретилась с норвежской кронпринцессой
- Какой образ выбрала первая леди для встречи с Метте-Марит
Первая леди Украины Елена Зеленская нанесла особый зарубежный визит - она встретилась с норвежской кронпринцессой Метте-Марит. Для встречи супруга президента выбрала костюм в особом осеннем цвете. О встрече сообщили на официальных страницах Первой леди в соцсетях.
Елена Зеленская выбрала для события элегантный костюм баклажанового цвета, который является трендом осеннего сезона. Приталенный жакет удачно подчеркнул фигуру Первой леди.
Также для образа Зеленская использовала белую блузку со стоячим воротником и драпировкой. Костюм украсила нежная брошь. Чтобы завершить свой образ жена президента выбрала простую и элегантную прическу "французский пучок".
Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит во время своего первого визита в страну, чтобы обсудить дальнейшую гуманитарную, образовательную и социальную поддержку Украины. Стороны уделили особое внимание инициативе Bring Kids Back UA - возвращению депортированных украинских детей, а также сотрудничеству в сфере лечения военных и развитию украинских студий в норвежских университетах.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса:
Ранее Главред сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели встречу с американским лидером Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп.
Также Украину посетила сестра короля Великобритании Чарльза III - Королевская принцесса Анна. Она была приглашена в Киев с просветительской миссией Министерством иностранных дел Украины. Детали визита принцессы Анны раскрыла первая леди Украины Елена Зеленская.
Вас может заинтересовать:
- "Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление
- "Мать, ты шо?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"
- "Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред