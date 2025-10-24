Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

Вы узнаете:
- Тарас выбрал 12 девушек
- Кто получил розу
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк", вручил розы тем, кто продолжит свое участие в проекте.
В следующий этап проходят 12 девушек из 26. Кстати, первой проект покинула художница Анастасия.
Кто получил розу на шоу "Холостяк"
Николетта Бирюкова, 29 лет, туристический агент;
Юлия Артюх, 27 лет, менеджер по логистике;
Ирина Пономаренко, 26 лет, модель;
Юлия Коренюк, 35 лет, фэшнфотограф;
Надежда Головчук, 26 лет, фотомодель;
Ольга Дзундза, 38 лет, фитнес-тренер;
Ирина Кулешина, 30 лет, предприниматель;
Надежда Авраменко, 28 лет, владелица салона красоты;
Валерия Жуковская, 28 лет, мастер конного спорта;
Дарья Романец, 28 лет, владелица свадебного агентства;
Оксана Шенюк, 30 лет, косметолог;
Виктория Крилас, 25 лет, модель и актриса.
София, Настя и Яна остались без цветов, но Тарас сказал, что н приглашает девушек на свидание. Также к девушкам должна присоединиться Дарья Зотова.
Как Тарас Цымбалюк общался с Дианой Зотовой
Одна из участниц шоу "Холостяк" Диана Зотова привлекла внимание главного героя актера Тараса Цымбалюка.
Как оказалось, они уже общались около трех лет назад: тогда Тарас даже приглашал Диану на встречу, но в силу обстоятельств она не смогла прийти, и их связь постепенно оборвалась.
На этот раз Зотова призналась, что рассматривает участие в проекте как второй шанс – возможность восстановить знакомство и, возможно, построить отношения с Цымбалюком. Она также рассказала, что продолжает работать моделью, часто путешествует по Европе и фактически обеспечивает свою многодетную семью.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
