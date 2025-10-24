Укр
Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

Элина Чигис
24 октября 2025, 23:35
Тарас Цымбалюк сделал свой выбор.
Шоу "Холостяк" - церемония роз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

  • Тарас выбрал 12 девушек
  • Кто получил розу

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк", вручил розы тем, кто продолжит свое участие в проекте.

В следующий этап проходят 12 девушек из 26. Кстати, первой проект покинула художница Анастасия.

Кто получил розу на шоу "Холостяк"

Николетта Бирюкова, 29 лет, туристический агент;

Юлия Артюх, 27 лет, менеджер по логистике;

Ирина Пономаренко, 26 лет, модель;

Юлия Коренюк, 35 лет, фэшнфотограф;

Надежда Головчук, 26 лет, фотомодель;

Ольга Дзундза, 38 лет, фитнес-тренер;

Ирина Кулешина, 30 лет, предприниматель;

Надежда Авраменко, 28 лет, владелица салона красоты;

Валерия Жуковская, 28 лет, мастер конного спорта;

Дарья Романец, 28 лет, владелица свадебного агентства;

Оксана Шенюк, 30 лет, косметолог;

Виктория Крилас, 25 лет, модель и актриса.

София, Настя и Яна остались без цветов, но Тарас сказал, что н приглашает девушек на свидание. Также к девушкам должна присоединиться Дарья Зотова.

Как Тарас Цымбалюк общался с Дианой Зотовой

Одна из участниц шоу "Холостяк" Диана Зотова привлекла внимание главного героя актера Тараса Цымбалюка.

Диана Зотова
Диана Зотова / фото: instagram.com, "Холостяк"

Как оказалось, они уже общались около трех лет назад: тогда Тарас даже приглашал Диану на встречу, но в силу обстоятельств она не смогла прийти, и их связь постепенно оборвалась.

Диана Зотова
Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/ua/

На этот раз Зотова призналась, что рассматривает участие в проекте как второй шанс – возможность восстановить знакомство и, возможно, построить отношения с Цымбалюком. Она также рассказала, что продолжает работать моделью, часто путешествует по Европе и фактически обеспечивает свою многодетную семью.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

"Холостяк" - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

