Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-14" с Тарасом Цимбалюком в главной роли состоялось окончательное знакомство со всеми участницами и первая церемония роз. Главред расскажет, над чем смеялись украинцы после первого выбора известного актера.
Участницы "Холостяка 2025" - кто покинул проект
Больше всего реакций зрителей собрал неожиданный выбор Тараса Цимбалюка относительно участниц. Украинцы были разочарованы, что участие в проекте завершили девушки, которые больше всего запомнились публике. Среди них - Виточка, которая в прошлом выпуске отметилась вопросом о турникетах, а также Ирина, которая появилась на первую вечеринку, стоя на крыше лимузина.
Надежда и Настя - самый смешной дуэт второго выпуска
Больше всего шуток после второго выпуска создал дуэт участниц Надежды Авраменко и Анастасии Половинкиной. Зрители назвали их "лучшей группой поддержки" и активно делились мемами с их забавными реакциями на события шоу.
Тарас Цимбалюк - главный герой мемов
Традиционно героем интернет-мемов после нового выпуска "Холостяка" стал главный герой шоу Тарас Цимбалюк. Зрители активно обсуждали его эмоциональные реакции, делились впечатлениями от просмотра и шутили, что актер, вероятно, сам наслаждается мемами о себе.
Григорий Решетник - ведущий "Холостяка" тоже в трендах
Ведущий шоу Григорий Решетник также не остался в стороне от хайпа. В соцсетях он поблагодарил жену за понимание относительно его работы с участницами проекта, а также пообещал зрителям вернуть на съемочную площадку, если не одну из участниц, то хотя бы лимузин.
Ранее Главред сообщал, что украинский известный актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк", вручил розы тем, кто продолжит свое участие в проекте. В следующий этап прошли 12 девушек из 26. Первой проект покинула художница Анастасия.
Также одна из участниц "Холостяка" неожиданно покинула проект. Во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила покинуть проект.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
