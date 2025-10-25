Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

Мемы о новом выпуске "Холостяка" заполонили сеть.

Тарас Цимбалюк провел первую церемонию роз / коллаж: Главред, скрин с видео: Холостяк-14

Вы узнаете:

Кто стал героем мемов после 2 выпуска Холостяка

Над чем шутили зрители

Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-14" с Тарасом Цимбалюком в главной роли состоялось окончательное знакомство со всеми участницами и первая церемония роз. Главред расскажет, над чем смеялись украинцы после первого выбора известного актера.

Участницы "Холостяка 2025" - кто покинул проект

Больше всего реакций зрителей собрал неожиданный выбор Тараса Цимбалюка относительно участниц. Украинцы были разочарованы, что участие в проекте завершили девушки, которые больше всего запомнились публике. Среди них - Виточка, которая в прошлом выпуске отметилась вопросом о турникетах, а также Ирина, которая появилась на первую вечеринку, стоя на крыше лимузина.

Участница Ирина покинула проект / скрин из соцсетей

Участница Виточка не продолжила участие в "Холостяке / скрин из соцсетей

Участница Ирина была фавориткой зрителей / скрин из соцсетей

Надежда и Настя - самый смешной дуэт второго выпуска

Больше всего шуток после второго выпуска создал дуэт участниц Надежды Авраменко и Анастасии Половинкиной. Зрители назвали их "лучшей группой поддержки" и активно делились мемами с их забавными реакциями на события шоу.

Участницы "Холостяка" стали героями мемов / скрин из соцсетей

Участницы "Холостяка" стали группой поддержки / скрин из соцсетей

Участницы "Холостяка" рассмешили сеть своими реакциями / скрин из соцсетей

Тарас Цимбалюк - главный герой мемов

Традиционно героем интернет-мемов после нового выпуска "Холостяка" стал главный герой шоу Тарас Цимбалюк. Зрители активно обсуждали его эмоциональные реакции, делились впечатлениями от просмотра и шутили, что актер, вероятно, сам наслаждается мемами о себе.

Тарас Цимбалюк - церемония роз / скрин из соцсетей

Тарас Цимбалюк - "Холостяк" 14 сезон 2 выпуск / скрин из соцсетей

Тарас Цимбалюк - мемы / скрин из соцсетей

Григорий Решетник - ведущий "Холостяка" тоже в трендах

Ведущий шоу Григорий Решетник также не остался в стороне от хайпа. В соцсетях он поблагодарил жену за понимание относительно его работы с участницами проекта, а также пообещал зрителям вернуть на съемочную площадку, если не одну из участниц, то хотя бы лимузин.

Григорий Решетник с женой / скрин из соцсетей

Григорий Решетник об участнице на лимузине / скрин из соцсетей

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк", вручил розы тем, кто продолжит свое участие в проекте. В следующий этап прошли 12 девушек из 26. Первой проект покинула художница Анастасия.

Также одна из участниц "Холостяка" неожиданно покинула проект. Во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила покинуть проект.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

