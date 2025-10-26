"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

Суханов объяснил, почему решение покинуть Россию стало для него одним из важнейших в жизни.

https://stars.glavred.info/nuzhno-bylo-deystvovat-inache-suhanov-priznalsya-kakoe-reshenie-stalo-oshibkoy-10709750.html Ссылка скопирована

Телеведущий признался, что три раза пытался разорвать связи с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mrsuhanov

Вы узнаете:

Почему Суханов трижды пытался "покончить" с Россией

Как телеведущий принимал решение о переезде в 2014 году

Какие последствия для него имело получение украинского гражданства

Известный телеведущий Алексей Суханов провел большую часть своей карьеры в России, где получил известность и построил успешную профессиональную траекторию. Однако в 2014 году он принял важное решение покинуть страну-агрессора, хотя решиться на этот шаг ему было непросто.

В своем интервью YouTube-проекту "Говорит Суханов" телеведущий рассказал, что долгое время колебался, прежде чем окончательно решить переехать:

видео дня

"Я трижды пытался покончить с так называемой Россией. Меня отговаривали. Я прислушивался и почему-то шел на тот компромисс", - признался Суханов.

Телеведущий подчеркнул, что сейчас жалеет о том, что не уехал сразу:

"Я сейчас себя укоряю, себя ругаю за это. Отработав ту ошибку, я уверен, что мне надо было сразу поехать, не идти на какие-то компромиссы и не прислушиваться к советам довольно близких для меня людей".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Алексей Суханов / Инфографика: Главред

Напомним, что в 2019 году Суханов получил украинское гражданство, а в 2022 году публично показал новый паспорт. Этот шаг стал для него символическим и подчеркнул окончательный разрыв с прошлой жизнью в России и приверженность к новой стране.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с поцелуем, чем подогрел спекуляции о каминг-ауте. На фотографии ведущий целовал мужчину. Суханов ответил фанатам и рассказал о том, что произошло.

Кроме того, бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина, откровенно высказалась о новом сезоне шоу "Холостяк", в котором участвует ее экс-возлюбленный.

Напомним, что участница "Холостяка-14" Вита Зварич не получила розу от Тараса Цимбалюка после первой вечеринки и покинула шоу. Волонтер и будущий этнолог прокомментировала свое участие в проекте в соцсетях.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред