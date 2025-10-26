Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

Руслан Иваненко
26 октября 2025, 17:43
505
Суханов объяснил, почему решение покинуть Россию стало для него одним из важнейших в жизни.
Алексей Суханов
Телеведущий признался, что три раза пытался разорвать связи с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mrsuhanov

Вы узнаете:

  • Почему Суханов трижды пытался "покончить" с Россией
  • Как телеведущий принимал решение о переезде в 2014 году
  • Какие последствия для него имело получение украинского гражданства

Известный телеведущий Алексей Суханов провел большую часть своей карьеры в России, где получил известность и построил успешную профессиональную траекторию. Однако в 2014 году он принял важное решение покинуть страну-агрессора, хотя решиться на этот шаг ему было непросто.

В своем интервью YouTube-проекту "Говорит Суханов" телеведущий рассказал, что долгое время колебался, прежде чем окончательно решить переехать:

видео дня

"Я трижды пытался покончить с так называемой Россией. Меня отговаривали. Я прислушивался и почему-то шел на тот компромисс", - признался Суханов.

Телеведущий подчеркнул, что сейчас жалеет о том, что не уехал сразу:

"Я сейчас себя укоряю, себя ругаю за это. Отработав ту ошибку, я уверен, что мне надо было сразу поехать, не идти на какие-то компромиссы и не прислушиваться к советам довольно близких для меня людей".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Алексей Суханов
Алексей Суханов / Инфографика: Главред

Напомним, что в 2019 году Суханов получил украинское гражданство, а в 2022 году публично показал новый паспорт. Этот шаг стал для него символическим и подчеркнул окончательный разрыв с прошлой жизнью в России и приверженность к новой стране.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с поцелуем, чем подогрел спекуляции о каминг-ауте. На фотографии ведущий целовал мужчину. Суханов ответил фанатам и рассказал о том, что произошло.

Кроме того, бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина, откровенно высказалась о новом сезоне шоу "Холостяк", в котором участвует ее экс-возлюбленный.

Напомним, что участница "Холостяка-14" Вита Зварич не получила розу от Тараса Цимбалюка после первой вечеринки и покинула шоу. Волонтер и будущий этнолог прокомментировала свое участие в проекте в соцсетях.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Алексей Суханов

Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Алексей Суханов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:36Синоптик
"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

19:33Мир
Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

Реклама
17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

Реклама
14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Реклама
10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

08:56

На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

07:28

Войска Путина дронами атаковали Киев: попали в жилые дома, есть погибшие – деталиВидео

06:20

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовьВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять