"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

Кристина Трохимчук
12 октября 2025, 13:44
Ведущий Алексей Суханов признался, почему ушел с известного телеканала.
Алексей Суханов
Алексей Суханов рассказал про уход с телеканала РФ

Вы узнаете:

  • Алексей Суханов вспомнил свою работу в РФ
  • Почему уволили ведущего

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл, по какой причине ему пришлось уйти с российского телевидения. Как рассказал ведущий в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм", его уволили из-за украинского вопроса.

По словам Суханова, он лишь рассказал правдивую информацию про "газовою войну" между Россией и Украиной, которая противоречила позиции террористической РФ. Это и стало причиной его громкого увольнения.

Алексей Суханов
Алексей Суханов ушел с НТВ

"Я громко ушел с НТВ в 2008 году во время одной из "газовых войн" между Москвой и Киевом. Меня уволили именно за украинский вопрос. Я прочитал сообщение "Интерфакса", которое подтверждало, что Киев держат в изоляции и никаких предложений от Москвы не поступало. Я прочитал, что Киев направил "Газпрому" свои предложения по решению этого вопроса. И меня из-за этого уволили", — вспомнил Алексей.

Ведущий отметил, что работа на российских каналах принесла ему и пользу. Несмотря на то, что он не любит вспоминать период проживания в РФ, Алексей отметил, что именно там освоил азы профессиональной журналистики.

Алексей Суханов
Алексей Суханов про жизнь в РФ

"Я о российском периоде своей жизни не вспоминаю совсем. Я это вычеркнул раз и навсегда. Даже на физиологическом уровне мне это неприятно. Однако что дал мне опыт в России? Он дал мне многое. НТВ допутинского периода дало мне знания, что такое новости, каким должно быть информационное вещание", — подчеркнул Суханов.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с поцелуем, чем подогрел спекуляции о каминг-ауте. На фотографии ведущий целовал мужчину. Суханов ответил фанатам и рассказал о происшедшем.

Также Алексей Суханов сообщил, что в его жизни появился особенный человек, с которым он хочет создать семью. В этих отношениях он также начал планировать свое будущее отцовство. Ведущий заявил, что раньше не мог балансировать работу и личную жизнь.

О персоне: Алексей Суханов

Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Алексей Суханов
