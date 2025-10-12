"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

Ведущий Алексей Суханов признался, почему ушел с известного телеканала.

Алексей Суханов рассказал про уход с телеканала РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Вы узнаете:

Алексей Суханов вспомнил свою работу в РФ

Почему уволили ведущего

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл, по какой причине ему пришлось уйти с российского телевидения. Как рассказал ведущий в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм", его уволили из-за украинского вопроса.

По словам Суханова, он лишь рассказал правдивую информацию про "газовою войну" между Россией и Украиной, которая противоречила позиции террористической РФ. Это и стало причиной его громкого увольнения.

Алексей Суханов ушел с НТВ / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Я громко ушел с НТВ в 2008 году во время одной из "газовых войн" между Москвой и Киевом. Меня уволили именно за украинский вопрос. Я прочитал сообщение "Интерфакса", которое подтверждало, что Киев держат в изоляции и никаких предложений от Москвы не поступало. Я прочитал, что Киев направил "Газпрому" свои предложения по решению этого вопроса. И меня из-за этого уволили", — вспомнил Алексей.

Ведущий отметил, что работа на российских каналах принесла ему и пользу. Несмотря на то, что он не любит вспоминать период проживания в РФ, Алексей отметил, что именно там освоил азы профессиональной журналистики.

Алексей Суханов про жизнь в РФ / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Я о российском периоде своей жизни не вспоминаю совсем. Я это вычеркнул раз и навсегда. Даже на физиологическом уровне мне это неприятно. Однако что дал мне опыт в России? Он дал мне многое. НТВ допутинского периода дало мне знания, что такое новости, каким должно быть информационное вещание", — подчеркнул Суханов.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с поцелуем, чем подогрел спекуляции о каминг-ауте. На фотографии ведущий целовал мужчину. Суханов ответил фанатам и рассказал о происшедшем.

Также Алексей Суханов сообщил, что в его жизни появился особенный человек, с которым он хочет создать семью. В этих отношениях он также начал планировать свое будущее отцовство. Ведущий заявил, что раньше не мог балансировать работу и личную жизнь.

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

