Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о 'Холостяке' и их разрыве

Экс-избранница Тараса Цимбалюка назвала истинную причину разрыва с "Холостяком" и сделала громкое заявление о событиях в шоу.

https://stars.glavred.info/byvshaya-cymbalyuka-ne-sderzhalas-i-rezko-vyskazalas-o-holostyake-i-ih-razryve-10709717.html Ссылка скопирована

Бывшая Цимбалюка резко высказалась об их разрыве / Колаж: Главред, фото: Instagram.com/taras.tsymbaliuk, скиншот из видео Светлана Готочкина/ Instagram.com/got.sveta

О чем говорится в материале:

Экс-возлюбленная Цимбалюка прокомментировала его слова о причинах разрыва

Светлана Готочкина заявила о готовности строить семью

Бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина, откровенно высказалась о новом сезоне шоу "Холостяк", в котором участвует ее экс-возлюбленный. Она впервые за долгое время в Instagram прокомментировала их прошлые отношения и слухи о разрыве.

Во втором эпизоде проекта Тарас объяснил, что причиной расставания стали расстояние и различия в характерах, усиленные разными профессиональными путями. После этого Светлана ответила в своем Instagram, поделившись собственным видением ситуации.

видео дня

38-летняя предпринимательница подчеркнула, что сейчас ее ничего не связывает с актером и что личную жизнь она предпочитает оставлять вне поля зрения публики. В то же время Готочкина намекнула, что не вся информация, которая распространяется в медиа или на телевидении, соответствует действительности.

"Никогда не обсуждала личную жизнь публично и сейчас не буду. Могу сказать лишь одно: не верьте всему, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже, чем заголовки. И прекратите мне сбрасывать кринжовые видео и статьи. Мне это неинтересно смотреть", - подчеркнула Светлана.

Светлана Готочкина/ Instagram.com/got.sveta / Фото: скриншот

Бизнесвумен Светлана Готочкина призналась, что после расставания с Тарасом Цимбалюком в ее личной жизни существенных изменений не произошло. Она отметила, что сейчас остается одинокой, но с оптимизмом смотрит в будущее. Готочкина подчеркнула, что уже давно готова к созданию семьи и рождению детей, однако пока не встретила человека, которому могла бы полностью довериться. По ее словам, если раньше она мечтала о троих детях, то сейчас это желание постепенно исчезло.

"Но это не точно. Я знаю, что всему свое время и все, что суждено мне, все случится обязательно", - добавила Готочкина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Тарас Цимбалюк / Инфографика: Главред

"Холостяк" Тарас Цимбалюк - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк рассказал о причинах разрыва со своей бывшей возлюбленной, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Участница "Холостяка-14" Вита Зварич не получила розу от Тараса Цимбалюка после первой вечеринки и покинула шоу. Волонтер и будущий этнолог прокомментировала свое участие в проекте в соцсетях.

Также в новом выпуске Цимбалюк вручил розы тем, кто продолжит борьбу за его сердце - из 26 участниц в следующий этап прошли только 12. Первой шоу покинула художница Анастасия.

Другие новости:

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред