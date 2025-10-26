Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о 'Холостяке' и их разрыве

О чем говорится в материале:
- Экс-возлюбленная Цимбалюка прокомментировала его слова о причинах разрыва
- Светлана Готочкина заявила о готовности строить семью
Бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина, откровенно высказалась о новом сезоне шоу "Холостяк", в котором участвует ее экс-возлюбленный. Она впервые за долгое время в Instagram прокомментировала их прошлые отношения и слухи о разрыве.
Во втором эпизоде проекта Тарас объяснил, что причиной расставания стали расстояние и различия в характерах, усиленные разными профессиональными путями. После этого Светлана ответила в своем Instagram, поделившись собственным видением ситуации.
38-летняя предпринимательница подчеркнула, что сейчас ее ничего не связывает с актером и что личную жизнь она предпочитает оставлять вне поля зрения публики. В то же время Готочкина намекнула, что не вся информация, которая распространяется в медиа или на телевидении, соответствует действительности.
"Никогда не обсуждала личную жизнь публично и сейчас не буду. Могу сказать лишь одно: не верьте всему, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже, чем заголовки. И прекратите мне сбрасывать кринжовые видео и статьи. Мне это неинтересно смотреть", - подчеркнула Светлана.
Бизнесвумен Светлана Готочкина призналась, что после расставания с Тарасом Цимбалюком в ее личной жизни существенных изменений не произошло. Она отметила, что сейчас остается одинокой, но с оптимизмом смотрит в будущее. Готочкина подчеркнула, что уже давно готова к созданию семьи и рождению детей, однако пока не встретила человека, которому могла бы полностью довериться. По ее словам, если раньше она мечтала о троих детях, то сейчас это желание постепенно исчезло.
"Но это не точно. Я знаю, что всему свое время и все, что суждено мне, все случится обязательно", - добавила Готочкина.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
"Холостяк" Тарас Цимбалюк - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк рассказал о причинах разрыва со своей бывшей возлюбленной, бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Участница "Холостяка-14" Вита Зварич не получила розу от Тараса Цимбалюка после первой вечеринки и покинула шоу. Волонтер и будущий этнолог прокомментировала свое участие в проекте в соцсетях.
Также в новом выпуске Цимбалюк вручил розы тем, кто продолжит борьбу за его сердце - из 26 участниц в следующий этап прошли только 12. Первой шоу покинула художница Анастасия.
Другие новости:
- Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"
- "Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей
- "Дочь подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред