"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

Наталья Сумская гневно ответила журналистке на критику.

Наталья Сумская защитила своего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Наталья Сумская ответила Людмиле Добровольской

Как она оценила талант сына

Украинская известная актриса Наталья Сумская обратилась к журналистке Людмиле Добровольской и прокомментировала ее слова об актерских данных династии Сумских.

В интервью "Суспільне Культура" актриса подчеркнула, что детям актеров сложнее проявить свой талант.

"Недавно была такая позорная статья диктора-журналистки Людмилы Добровольской, которая позволила себе назвать - ну как же это так: "Народный - отец, народная - мать, и приходит сын. Это ужас!" Нет, она сказала: "Это горе". Да чтобы у нее чирей на языке вырос - такое говорить, ведь на династиях держится театр и, если приходит новый человек, он начинает новую династию", - сказала Наталья.

Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Также она рассказала о своем младшем сыне Вячеславе, который добился немалого успеха в дубляже.

"Что же в этом плохого? Вот сейчас сыну моему, Славе - он себя чувствует там, где действительно нужен, полезен - это в дубляже. Он схватил эту стихию, а все благодаря тому, что в свое время я в семье, еще когда при "советах" это было, я говорила в семье на украинском ради сына. Очевидно, это отложилось. В школе он еще не был таким смелым, как и я, возможно. Мы же не были актерские дети какие-то такие. Мы наоборот видели это могущество родительское. И мы как-то немножко стихали", - добавила знаменитость.

Смотрите видео интервью Натальи Сумской:

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

