Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

Алена Кюпели
14 марта 2026, 16:16
Александр Зубко сообщил о том, что присоединился к рядам ВСУ.
Победитель МастерШеф отправился на фронт
Победитель МастерШеф отправился на фронт / Коллаж Главред, фото Instagram/oleksandr_zubko_

Победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко сообщил, что пропал из социальных сетей не просто так. Он вступил в ряды ВСУ.

Об этом победитель проекта сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, пора рассказать, где я пропал. После финала "МастерШеф", который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие перемены. Я встал в ряды ВСУ", - написал талантливый кулинар.

Александр Зубко выиграл 16 сезон проекта
Александр Зубко выиграл 16 сезон проекта / Фото Instagram/oleksandr_zubko_

По его словам, он прошел военные учения. "Для меня это был совсем новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но, несмотря ни на что, я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - написал он.

Победитель МастерШеф пополнил ряды ВСУ
Победитель МастерШеф пополнил ряды ВСУ / Скриншот Instagram/oleksandr_zubko_

В комментарии пришла судья шоу Ольга Мартыновская. Она написала: "Саша, мы гордимся тобой! Спасибо! И всегда ждем дома! Спасибо!".

Отметим, ранее стало известно о том, что защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко.

Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Мастер Шеф новости шоу бизнеса
