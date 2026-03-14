Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

Кратко:
- Что сообщил победитель МастерШеф
- Куда он отправился
Победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко сообщил, что пропал из социальных сетей не просто так. Он вступил в ряды ВСУ.
Об этом победитель проекта сообщил на своей странице в Instagram.
"Друзья, пора рассказать, где я пропал. После финала "МастерШеф", который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие перемены. Я встал в ряды ВСУ", - написал талантливый кулинар.
По его словам, он прошел военные учения. "Для меня это был совсем новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но, несмотря ни на что, я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - написал он.
В комментарии пришла судья шоу Ольга Мартыновская. Она написала: "Саша, мы гордимся тобой! Спасибо! И всегда ждем дома! Спасибо!".
Отметим, ранее стало известно о том, что защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Про шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
