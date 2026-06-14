Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

Дочь Аллы Пугачевой поздравила дочь с особенным праздником.

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Кристина Орбакайте показала взрослую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Как выглядит Клавдия

По какому поводу Орбакайте показала дочь

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, показала свою взрослую дочь.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, ее дочь закончила среднюю школу. "Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное", — подписала публикацию Орбакайте.

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Орбакайте показала взрослую дочь / Фото Instatgram/k.orbakajte

Орбакайте сопроводила свой пост роликом, в котором показала старшеклассницу Клавдию и мужа - Михаила Земцова.

Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой / Фото Instagram/k.orbakajte

Для важного события, дочь Орбакайте надела белое обтягивающее платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру девочки.

Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой / Фото Instagram/k.orbakajte

Кристина Орбакайте о войне в Украине

Кристина Орбакайте, которая проживает в США, в Майами, старается избегать прямых заявлений о нападении террористической России на мирную Украину. В мае 2025 года она охарактеризовала полномасштабное вторжение как "события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи", избегая использования слова "война".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная блогерша и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух пояснила, почему она решила остаться в Украине.

Ранее также украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской. Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

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О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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