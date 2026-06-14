Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

Алена Кюпели
14 июня 2026, 18:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дочь Аллы Пугачевой поздравила дочь с особенным праздником.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте показала взрослую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Как выглядит Клавдия
  • По какому поводу Орбакайте показала дочь

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, показала свою взрослую дочь.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, ее дочь закончила среднюю школу. "Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное", — подписала публикацию Орбакайте.

видео дня
Орбакайте показала взрослую дочь
Орбакайте показала взрослую дочь / Фото Instatgram/k.orbakajte

Орбакайте сопроводила свой пост роликом, в котором показала старшеклассницу Клавдию и мужа - Михаила Земцова.

Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой
Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой / Фото Instagram/k.orbakajte

Для важного события, дочь Орбакайте надела белое обтягивающее платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру девочки.

Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой
Дочь Орбакайте стала взрослой девушкой / Фото Instagram/k.orbakajte

Кристина Орбакайте о войне в Украине

Кристина Орбакайте, которая проживает в США, в Майами, старается избегать прямых заявлений о нападении террористической России на мирную Украину. В мае 2025 года она охарактеризовала полномасштабное вторжение как "события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи", избегая использования слова "война".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее известная блогерша и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух пояснила, почему она решила остаться в Украине.

Ранее также украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской. Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:59Фронт
Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:26Политика
Угроза ударов Цирконом и Орешником: в Генштабе раскрыли главную цель РФ

Угроза ударов Цирконом и Орешником: в Генштабе раскрыли главную цель РФ

17:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

Последние новости

19:39

"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

18:59

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:47

"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

18:41

О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнутьВидео

18:35

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
18:26

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:06

Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

17:36

Продают дешевле, чем в прошлом году: в Украине резко упали цены на сезонный овощ

17:34

Угроза ударов Цирконом и Орешником: в Генштабе раскрыли главную цель РФ

Реклама
17:05

"Ешкин кот" и "ядрена вошь": откуда появились эти выражения и в чём их секрет

16:23

Гороскоп на завтра, 15 июня: Львам — удача, Весам — переживания

16:19

РФ теряет главное преимущество в войне: в CNN раскрыли ключевые детали

16:09

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

16:07

Даша Евтух сделала заявление по поводу своего выезда из Украины

16:05

Посуда бьётся не только на счастье: о каких опасностях предупреждают приметы

15:56

РФ снизила активность ДРГ на севере: к чему готовятся оккупанты

15:20

10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

15:15

Не стоит завидовать: три даты рождения, которые умеют отражать чужой негатив

15:06

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

14:32

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

Реклама
14:22

Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

Реклама
05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять