Автор культового саундтрека к фильму "Драйв" найден мертвым

Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили никаких признаков насильственной смерти.

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Автор культового трека Nightcall найден мертвым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kavinsky

Кратко:

Артисту было 50 лет

Kavinsky считался одной из ключевых фигур французской электронной сцены

Французский диджей и музыкант Kavinsky, настоящее имя которого Венсан Белорже, найден мертвым в своем доме в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Артисту было 50 лет. Французская прокуратура начала расследование, чтобы установить точную причину смерти.

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По данным следствия, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Как сообщили источники в полиции, предварительно рассматривается версия инсульта.

Тревогу забил сосед музыканта, который несколько дней не видел Белорже и обратился в экстренные службы. По его словам, незадолго до исчезновения артист неоднократно жаловался на сильные головные боли.

Kavinsky считался одной из ключевых фигур французской электронной сцены и одним из ярких представителей направления French touch. Всемирную известность ему принес трек Nightcall, ставший саундтреком к культовому фильму "Драйв".

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О персоне: Kavinsky Kavinsky (настоящее имя - Венсан Пьер Клод Белорже) - французский музыкант, диджей и продюсер, ставший одной из ключевых икон и пионеров современного жанра синтвейв (synthwave/retrowave). Музыка Kavinsky вдохновлена поп-культурой, фильмами о зомби эпохи VHS и видеоиграми 1980-х годов. Артист скончался 28 июля 2026 года в возрасте 50 лет в своем парижском доме (предположительно от инсульта). Мировую известность музыканту принес именно мрачный синтвейв-трек "Nightcall", ставший главным саундтреком к нео-нуарному триллеру "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом. Песня "Nightcall" получила мощную вторую волну популярности после триумфального выступления Kavinsky на церемонии закрытия Олимпиады в Париже вместе с певицей Анжель и группой Phoenix. За свою карьеру музыкант выпустил два знаковых полноформатных альбома: концептуальный "OutRun" (2013) и триумфальное возвращение "Reborn" (2022). Музыка Kavinsky звучала во многих топовых видеоиграх, включая Grand Theft Auto IV, Gran Turismo 5 и Midnight Club: Los Angeles. Сам Венсан также пробовал себя как актер, снимаясь в картинах своего друга - режиссера Квентина Дюпье. Kavinsky творчески рос и развивался на одной сцене с такими гигантами электронной музыки, как Daft Punk, SebastiAn и Justice.

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