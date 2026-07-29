Лысая, мутные глаза: пропагандистка Симоньян сделала признание о здоровье

Оголтелая пропагандистка Симоноян написала книгу, где разнесла сама себя.

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Маргарита Симоньян призналась, как сейчас выглядит/ коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Как сейчас выглядит Симоньян

По какому поводу она решила высказаться

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, высказалась по поводу своего здоровья и внешности.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян выступила на одном из мероприятий, где решила описать сама себя.

видео дня

Симоньян написала книгу / Фото скриншот

"Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой. У меня нет волос, бровей и ресниц. Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике", - пытается вызвать жалость Симоньян.

В то же время, пропагандистка написала автобиографическую книгу, которая по ее "скромному" мнению может быть интересна согражданам ее террористической родины России.

Маргарита Симоньян часто говорит о своем муже-путинисте / скрин из видео

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О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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