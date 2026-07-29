Лысая, мутные глаза: пропагандистка Симоньян сделала признание о здоровье

Кратко:
- Как сейчас выглядит Симоньян
- По какому поводу она решила высказаться
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, высказалась по поводу своего здоровья и внешности.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян выступила на одном из мероприятий, где решила описать сама себя.
"Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой. У меня нет волос, бровей и ресниц. Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике", - пытается вызвать жалость Симоньян.
В то же время, пропагандистка написала автобиографическую книгу, которая по ее "скромному" мнению может быть интересна согражданам ее террористической родины России.
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Ранее Главред сообщал, что известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, поделился редким фото своей дочери Лизы, которую он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.
Ранее также фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину подала иск против Совета Евросоюза.
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О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
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