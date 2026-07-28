Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

Виталий Кирсанов
28 июля 2026, 17:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
В разные годы Серга работал как в украинских телевизионных проектах, так и в российском Comedy Club.
Коля Серга носит звание старшего лейтенанта ВСУ
Коля Серга носит звание старшего лейтенанта ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thekolya

Кратко:

  • Коля Серга узнал о начале вторжения ранним утром 24 февраля от своей тети
  • Сейчас Коля Серга носит звание старшего лейтенанта ВСУ

Украинский музыкант, телеведущий и основатель проекта "Культурный десант" Коля Серга поделился воспоминаниями о том, как в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Суспільне Документалістика".

По словам артиста, раньше он не связывал себя с украинской культурой. В разные годы Серга работал как в украинских телевизионных проектах, так и в российском Comedy Club, а некоторое время жил и работал в Москве. Однако события 24 февраля 2022 года полностью изменили его взгляды и жизненные приоритеты.

видео дня

Музыкант рассказал, что о начале вторжения узнал ранним утром от своей тети. 24 февраля 2022 года он находился в Одессе и сначала решил немного поспать, поскольку понимал, что боевые действия не доберутся до города мгновенно. Уже после пробуждения он начал следить за развитием событий, а вечером 25 февраля отправился на военный объект.

"В 5 утра мне позвонила моя тетя. Я спал всего два часа. Поскольку я был в Одессе, понимал, что так быстро до Одессы точно не доберутся. И я лег спать и проснулся уже где-то в 9. Начал смотреть, что происходит. И 25 февраля вечером приехал на военный объект, проехав прямо мимо военкомата, где на месте подписал документы, получил оружие, форму и уже 25 февраля в 11 вечера у меня было первое дежурство", – вспомнил Серга.

Сейчас Коля Серга носит звание старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины. Кроме службы, он возглавляет проект "Культурный десант", участники которого оказывают психологическую поддержку украинским военным и выступают перед защитниками на фронте.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также дом популярного в террористической России комика-путиниста Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, чтобы не ассоциироваться с российским артистом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Коля Серга

Коля Серга – украинский офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт.
Основатель "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", офицер Вооруженных Сил Украины.
Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Коля Серга новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:30Украина
В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

18:11Мир
Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:30Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Последние новости

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секрет

18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

Реклама
17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

Реклама
14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

Реклама
10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять