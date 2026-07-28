Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

Кратко:
- Коля Серга узнал о начале вторжения ранним утром 24 февраля от своей тети
- Сейчас Коля Серга носит звание старшего лейтенанта ВСУ
Украинский музыкант, телеведущий и основатель проекта "Культурный десант" Коля Серга поделился воспоминаниями о том, как в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Суспільне Документалістика".
По словам артиста, раньше он не связывал себя с украинской культурой. В разные годы Серга работал как в украинских телевизионных проектах, так и в российском Comedy Club, а некоторое время жил и работал в Москве. Однако события 24 февраля 2022 года полностью изменили его взгляды и жизненные приоритеты.
Музыкант рассказал, что о начале вторжения узнал ранним утром от своей тети. 24 февраля 2022 года он находился в Одессе и сначала решил немного поспать, поскольку понимал, что боевые действия не доберутся до города мгновенно. Уже после пробуждения он начал следить за развитием событий, а вечером 25 февраля отправился на военный объект.
"В 5 утра мне позвонила моя тетя. Я спал всего два часа. Поскольку я был в Одессе, понимал, что так быстро до Одессы точно не доберутся. И я лег спать и проснулся уже где-то в 9. Начал смотреть, что происходит. И 25 февраля вечером приехал на военный объект, проехав прямо мимо военкомата, где на месте подписал документы, получил оружие, форму и уже 25 февраля в 11 вечера у меня было первое дежурство", – вспомнил Серга.
Сейчас Коля Серга носит звание старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины. Кроме службы, он возглавляет проект "Культурный десант", участники которого оказывают психологическую поддержку украинским военным и выступают перед защитниками на фронте.
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О персоне: Коля Серга
Коля Серга – украинский офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт.
Основатель "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", офицер Вооруженных Сил Украины.
Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года.
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