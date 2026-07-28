Дочь Тома Круза официально осталась без отца

Сури Круз отказалась носить фамилию своего отца, который в свою очередь, отказался от дочери.

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Том Круз и Кэти Холмс - родители Сури Круз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сделала Сури Круз

Почему она отказалась от фамилии

Сури Круз официально разорвала отношения со своим отцом, с которым она не общается.

Как стало известно Page Six из эксклюзивных источников, 20-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии Круз и сменила её на Ноэль.

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Согласно открытым источникам, Сури зарегистрировалась для голосования в Пенсильвании - где она сейчас проживает - в октябре 2024 года, во время первого курса Университета Карнеги-Меллона.

Она зарегистрировалась в округе Аллегейни под именем Сури Ноэль, что указывает на то, что это её законное имя.

Сури Круз / Instagram suricruise_sc

Суды Пенсильвании подтвердили Page Six, что жители должны регистрироваться для голосования, используя своё законное имя.

Мы также можем подтвердить, что Сури не подавала запрос на смену имени в округе Аллегейни, что предполагает, что она могла сделать это в Нью-Йорке до отъезда в колледж.

До переезда в Пенсильванию Сури жила с 47-летней Холмс в Нью-Йорке, где запросы на смену имени либо автоматически засекречиваются, либо засекречиваются по запросу.

Том Круз отказался от дочери / ua.depositphotos.com

Точно неизвестно, когда именно Сури Ноэль получила свое официальное имя, но она использует его публично уже много лет.

Почему Том Круз не общается со своей дочерью Сури

Отметим, Том Круз не общается со своей дочерью Сури из-за жестких правил саентологической церкви, преданным сторонником которой он является, а также из-за позиции ее матери Кэти Холмс. Актриса после развода в 2012 году забрала дочь и дистанцировалась от религиозного движения, из-за чего в рамках церкви экс-супруга была признана "подавляющей личностью" (врагом учения). Правила организации запрещают адептам поддерживать близкие контакты с теми, кто не разделяет их веру.

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О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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