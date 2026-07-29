"Глубоко огорчен": стала известна реакция Тома Круза на отказ дочери от его фамилии

Актер был глубоко расстроен, узнав, что теперь фамилия Круз больше не входит в официальное имя дочери.

https://stars.glavred.info/gluboko-ogorchen-stala-izvestna-reakciya-toma-kruza-na-otkaz-docheri-ot-ego-familii-10784411.html Ссылка скопирована

Тому Крузу разбило сердце решение дочери отказаться от его фамилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

19-летняя Сури, дочь Тома Круза, официально носит имя Сури Ноэль

Том Круз по-прежнему надеется наладить отношения с дочерью

Голливудский актер Том Круз тяжело переживает решение своей дочери Сури официально отказаться от его фамилии. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник, знакомый с семьей артиста.

По словам собеседника издания, актер был глубоко расстроен, узнав, что теперь фамилия Круз больше не входит в официальное имя дочери. Хотя он понимает, что Сури уже взрослая и вправе самостоятельно принимать подобные решения, ему трудно смириться с произошедшим.

видео дня

"Том глубоко огорчен этим известием. Хотя он понимает, что Сури - уже взрослая и сама принимает решения, ему невероятно больно видеть, как его фамилия исчезла из ее официального имени. Он никогда не мог себе представить, что все зайдет так далеко", - поделился источник, пожелавший остаться анонимным.

По данным RadarOnline, Круз по-прежнему надеется наладить отношения с дочерью. Однако сейчас, утверждает инсайдер, актер находится в тяжелом эмоциональном состоянии и болезненно переживает случившееся.

19-летняя Сури, дочь Тома Круза и актрисы Кэти Холмс, теперь официально носит имя Сури Ноэль. Ноэль - второе имя ее матери, которое девушка решила использовать вместо фамилии отца.

Почему Том Круз не общается со своей дочерью Сури

Отметим, Том Круз не общается со своей дочерью Сури из-за жестких правил саентологической церкви, преданным сторонником которой он является, а также из-за позиции ее матери Кэти Холмс. Актриса после развода в 2012 году забрала дочь и дистанцировалась от религиозного движения, из-за чего в рамках церкви экс-супруга была признана "подавляющей личностью" (врагом учения). Правила организации запрещают адептам поддерживать близкие контакты с теми, кто не разделяет их веру.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также Павелу Дурову, которого российские власти пытаются заставить удалить каналы, которыми пользуются украинские власти и спецслужбы для информирования о терроризме и нападении со стороны России, предъявлено обвинение в "содействии террористической деятельности", начата процедура его объявления в международный розыск.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред