"Глубоко огорчен": стала известна реакция Тома Круза на отказ дочери от его фамилии

Кратко:
- 19-летняя Сури, дочь Тома Круза, официально носит имя Сури Ноэль
- Том Круз по-прежнему надеется наладить отношения с дочерью
Голливудский актер Том Круз тяжело переживает решение своей дочери Сури официально отказаться от его фамилии. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник, знакомый с семьей артиста.
По словам собеседника издания, актер был глубоко расстроен, узнав, что теперь фамилия Круз больше не входит в официальное имя дочери. Хотя он понимает, что Сури уже взрослая и вправе самостоятельно принимать подобные решения, ему трудно смириться с произошедшим.
"Том глубоко огорчен этим известием. Хотя он понимает, что Сури - уже взрослая и сама принимает решения, ему невероятно больно видеть, как его фамилия исчезла из ее официального имени. Он никогда не мог себе представить, что все зайдет так далеко", - поделился источник, пожелавший остаться анонимным.
По данным RadarOnline, Круз по-прежнему надеется наладить отношения с дочерью. Однако сейчас, утверждает инсайдер, актер находится в тяжелом эмоциональном состоянии и болезненно переживает случившееся.
19-летняя Сури, дочь Тома Круза и актрисы Кэти Холмс, теперь официально носит имя Сури Ноэль. Ноэль - второе имя ее матери, которое девушка решила использовать вместо фамилии отца.
Почему Том Круз не общается со своей дочерью Сури
Отметим, Том Круз не общается со своей дочерью Сури из-за жестких правил саентологической церкви, преданным сторонником которой он является, а также из-за позиции ее матери Кэти Холмс. Актриса после развода в 2012 году забрала дочь и дистанцировалась от религиозного движения, из-за чего в рамках церкви экс-супруга была признана "подавляющей личностью" (врагом учения). Правила организации запрещают адептам поддерживать близкие контакты с теми, кто не разделяет их веру.
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О персоне: Том Круз
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
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