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Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы

Руслана Заклинская
14 июня 2026, 22:55
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Известный певец погиб в результате столкновения двух вертолетов.
Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы
/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/OliverTreemusic

Что известно:

  • В Бразилии столкнулись два вертолета
  • Погибли 6 человек, среди них — певец Оливер Три и блогер Гаспар Прим
  • Авиакатастрофа произошла в Рио-де-Жанейро

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты. Об этом сообщили France 24 и CNN Brazil со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел утром 14 июня в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш на юго-западе Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, два вертолета столкнулись в воздухе, после чего упали на площадку для электромобилей.

видео дня

После падения возник масштабный пожар, который уничтожил не менее 20 транспортных средств. Спасательные службы отмечают, что ситуацию осложняли литий-ионные батареи электромобилей, которые способствовали быстрому распространению огня.

Кто погиб в авиакатастрофе

В первом вертолете находились пять человек — среди них Оливер Три, аргентинский ютубер Гаспар Прим, двое пассажиров и пилот. Все погибли.

Во втором вертолете находился только пилот Шарль Марсильяк, который также получил смертельные травмы. Всего в результате катастрофы погибли шесть человек.

Смотрите видео с моментом столкновения вертолетов:

Реакция служб и расследование

В пожарной службе Бразилии заявили, что обломки разлетелись на сотни метров, поэтому окончательные выводы о причинах аварии пока предварительны.

Местные власти подтвердили гибель иностранных граждан. Военно-воздушные силы Бразилии и полиция начали расследование, в частности анализ видеозаписей и экспертизу обломков.

Что известно об Оливере Три

Оливер Три — американский артист, известный хитами Life Goes On и When I’m Down. На момент гибели артисту было 32 года.

Он находился в Бразилии в рамках мирового концертного тура. Оливер Три выступил в Сан-Паулу 6 июня, а следующие выступления в Европе были запланированы на июль, в частности концерт в Лиссабоне.

Музыкант имел более 10 миллионов слушателей ежемесячно на Spotify, а его самые известные треки собрали сотни миллионов прослушиваний.

Оливер Три также был знаком украинской публике. В 2018 году он посетил Киев, где снял клип к своему дебютному альбому Ugly is Beautiful. Съемки проходили в городских локациях столицы при участии украинской продюсерской компании 23/32 Films.

Как сообщал Главред, известный украинский комик Артур Петров, служивший в ВСУ, погиб в Харьковской области во время эвакуации раненых.

В декабре 2025 года лейтенант медицинской службы Николай Дзяк получил тяжелое ранение на фронте и скончался через несколько недель. Он был солистом групп "Тайна третьей планеты" и "Дом Грибоедова".

Напомним, что украинский кинорежиссер Игорь Малахов погиб под Авдеевкой в декабре 2023 года. Его тело идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе.

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Об источнике: France 24

France 24 — круглосуточный канал, который транслирует свои программы через спутник, кабель, в Интернете и на мобильных телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже.

Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал вещает на французском языке. Второй канал вещает на английском. Третий канал вещает на арабском. Четвертый канал вещает на испанском. wikipedia

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