Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы

Что известно:
- В Бразилии столкнулись два вертолета
- Погибли 6 человек, среди них — певец Оливер Три и блогер Гаспар Прим
- Авиакатастрофа произошла в Рио-де-Жанейро
Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты. Об этом сообщили France 24 и CNN Brazil со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел утром 14 июня в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш на юго-западе Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, два вертолета столкнулись в воздухе, после чего упали на площадку для электромобилей.
После падения возник масштабный пожар, который уничтожил не менее 20 транспортных средств. Спасательные службы отмечают, что ситуацию осложняли литий-ионные батареи электромобилей, которые способствовали быстрому распространению огня.
Кто погиб в авиакатастрофе
В первом вертолете находились пять человек — среди них Оливер Три, аргентинский ютубер Гаспар Прим, двое пассажиров и пилот. Все погибли.
Во втором вертолете находился только пилот Шарль Марсильяк, который также получил смертельные травмы. Всего в результате катастрофы погибли шесть человек.
Смотрите видео с моментом столкновения вертолетов:
Реакция служб и расследование
В пожарной службе Бразилии заявили, что обломки разлетелись на сотни метров, поэтому окончательные выводы о причинах аварии пока предварительны.
Местные власти подтвердили гибель иностранных граждан. Военно-воздушные силы Бразилии и полиция начали расследование, в частности анализ видеозаписей и экспертизу обломков.
Что известно об Оливере Три
Оливер Три — американский артист, известный хитами Life Goes On и When I’m Down. На момент гибели артисту было 32 года.
Он находился в Бразилии в рамках мирового концертного тура. Оливер Три выступил в Сан-Паулу 6 июня, а следующие выступления в Европе были запланированы на июль, в частности концерт в Лиссабоне.
Музыкант имел более 10 миллионов слушателей ежемесячно на Spotify, а его самые известные треки собрали сотни миллионов прослушиваний.
Оливер Три также был знаком украинской публике. В 2018 году он посетил Киев, где снял клип к своему дебютному альбому Ugly is Beautiful. Съемки проходили в городских локациях столицы при участии украинской продюсерской компании 23/32 Films.
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Об источнике: France 24
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