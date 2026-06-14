Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы

Известный певец погиб в результате столкновения двух вертолетов.

https://stars.glavred.info/pogib-izvestnyy-amerikanskiy-pevec-oliver-tri-podrobnosti-aviakatastrofy-10772885.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/OliverTreemusic

Что известно:

В Бразилии столкнулись два вертолета

Погибли 6 человек, среди них — певец Оливер Три и блогер Гаспар Прим

Авиакатастрофа произошла в Рио-де-Жанейро

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты. Об этом сообщили France 24 и CNN Brazil со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел утром 14 июня в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш на юго-западе Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, два вертолета столкнулись в воздухе, после чего упали на площадку для электромобилей.

видео дня

После падения возник масштабный пожар, который уничтожил не менее 20 транспортных средств. Спасательные службы отмечают, что ситуацию осложняли литий-ионные батареи электромобилей, которые способствовали быстрому распространению огня.

Кто погиб в авиакатастрофе

В первом вертолете находились пять человек — среди них Оливер Три, аргентинский ютубер Гаспар Прим, двое пассажиров и пилот. Все погибли.

Во втором вертолете находился только пилот Шарль Марсильяк, который также получил смертельные травмы. Всего в результате катастрофы погибли шесть человек.

Смотрите видео с моментом столкновения вертолетов:

Реакция служб и расследование

В пожарной службе Бразилии заявили, что обломки разлетелись на сотни метров, поэтому окончательные выводы о причинах аварии пока предварительны.

Местные власти подтвердили гибель иностранных граждан. Военно-воздушные силы Бразилии и полиция начали расследование, в частности анализ видеозаписей и экспертизу обломков.

Что известно об Оливере Три

Оливер Три — американский артист, известный хитами Life Goes On и When I’m Down. На момент гибели артисту было 32 года.

Он находился в Бразилии в рамках мирового концертного тура. Оливер Три выступил в Сан-Паулу 6 июня, а следующие выступления в Европе были запланированы на июль, в частности концерт в Лиссабоне.

Музыкант имел более 10 миллионов слушателей ежемесячно на Spotify, а его самые известные треки собрали сотни миллионов прослушиваний.

Оливер Три также был знаком украинской публике. В 2018 году он посетил Киев, где снял клип к своему дебютному альбому Ugly is Beautiful. Съемки проходили в городских локациях столицы при участии украинской продюсерской компании 23/32 Films.

Как сообщал Главред, известный украинский комик Артур Петров, служивший в ВСУ, погиб в Харьковской области во время эвакуации раненых.

В декабре 2025 года лейтенант медицинской службы Николай Дзяк получил тяжелое ранение на фронте и скончался через несколько недель. Он был солистом групп "Тайна третьей планеты" и "Дом Грибоедова".

Напомним, что украинский кинорежиссер Игорь Малахов погиб под Авдеевкой в декабре 2023 года. Его тело идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе.

Читайте также:

Об источнике: France 24 France 24 — круглосуточный канал, который транслирует свои программы через спутник, кабель, в Интернете и на мобильных телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже. Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал вещает на французском языке. Второй канал вещает на английском. Третий канал вещает на арабском. Четвертый канал вещает на испанском. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред