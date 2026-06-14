Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

Алена Кюпели
14 июня 2026, 15:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дочь украинской певицы выглядит очень взросло для своего возраста.
Слава Каминская, Лаура, Эдгар Каминский
Эдгар Каминский провел время со своими детьми/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Кратко:

  • Как выглядит дочь Каминской
  • Что она надела

Бывший муж популярной украинской певицы и экс-солистки поп-группы "НеАнгелы" Славы Каминской Эдгар, показал отдых с их общими детьми - 12-летним сыном Леонардом и 10-летней дочерью Лаурой.

Яркими фото Каминский поделился на своей странице в Instagram.

видео дня
Дочь Каминской показалась с макияжем
Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Он опубликовал кадры, как отдыхает и проводит время со своими детьми. В частности, он сам приехал на Тенерифе, где и живут его дети с матерью.

Дочь Каминской показалась с макияжем
Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Интересно, что практически на всех фото 10-летняя дочь Лаура носит длинные накладные ресницы и яркий макияж.

Дочь Каминской показалась с макияжем
Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi
Дочь Каминской показалась с макияжем
Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi
Дочь Каминской показалась с макияжем
Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

В комментариях пользователи написали множество комплиментов семейству. Пользователи также отметили, что дети звездной пары заметно выросли.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской. Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее также победитель четвертого сезона музыкального талант-шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский, поделился важной новостью со своими подписчиками и всеми украинцами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Слава Каминская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

15:06Украина
Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

12:34Война
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

Последние новости

15:20

10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

15:15

Не стоит завидовать: три даты рождения, которые умеют отражать чужой негатив

15:06

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

14:32

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

14:22

Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

Реклама
12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

Реклама
09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

Реклама
19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять