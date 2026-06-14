10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

Дочь украинской певицы выглядит очень взросло для своего возраста.

https://stars.glavred.info/10-ti-letnyaya-doch-slavy-iz-neangelov-osharashila-polnym-meyk-apom-i-resnicami-10772795.html Ссылка скопирована

Эдгар Каминский провел время со своими детьми/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Кратко:

Как выглядит дочь Каминской

Что она надела

Бывший муж популярной украинской певицы и экс-солистки поп-группы "НеАнгелы" Славы Каминской Эдгар, показал отдых с их общими детьми - 12-летним сыном Леонардом и 10-летней дочерью Лаурой.

Яркими фото Каминский поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Он опубликовал кадры, как отдыхает и проводит время со своими детьми. В частности, он сам приехал на Тенерифе, где и живут его дети с матерью.

Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Интересно, что практически на всех фото 10-летняя дочь Лаура носит длинные накладные ресницы и яркий макияж.

Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Дочь Каминской показалась с макияжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

В комментариях пользователи написали множество комплиментов семейству. Пользователи также отметили, что дети звездной пары заметно выросли.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской. Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее также победитель четвертого сезона музыкального талант-шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский, поделился важной новостью со своими подписчиками и всеми украинцами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред