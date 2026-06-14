10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

Кратко:
- Как выглядит дочь Каминской
- Что она надела
Бывший муж популярной украинской певицы и экс-солистки поп-группы "НеАнгелы" Славы Каминской Эдгар, показал отдых с их общими детьми - 12-летним сыном Леонардом и 10-летней дочерью Лаурой.
Яркими фото Каминский поделился на своей странице в Instagram.
Он опубликовал кадры, как отдыхает и проводит время со своими детьми. В частности, он сам приехал на Тенерифе, где и живут его дети с матерью.
Интересно, что практически на всех фото 10-летняя дочь Лаура носит длинные накладные ресницы и яркий макияж.
В комментариях пользователи написали множество комплиментов семейству. Пользователи также отметили, что дети звездной пары заметно выросли.
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О персоне: Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
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