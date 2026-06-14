Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

Александр Порядинский вступил в ВСУ и будет защищать Украину от российских оккупантов.

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Участник Х-фактора будет защищать Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/poryadinskijo

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О чем рассказал певец

Как он сейчас выглядит

Победитель четвертого сезона музыкального талант-шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский, поделился важной новостью со своими подписчиками и всеми украинцами.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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"Друзья, я хочу поделиться с вами важной новостью. Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БЗИН, поэтому пока нет возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами", - сообщил он.

Александр Порядинский теперь военный / Фото Instagram/poryadinskijo

Он поблагодарил своих поклонников за теплые слова. "Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами. А пока – желаю всем мирного, уютного вечера и берегите себя", - написал он.

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