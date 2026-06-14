Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

Кратко:
- О чем рассказал певец
- Как он сейчас выглядит
Победитель четвертого сезона музыкального талант-шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский, поделился важной новостью со своими подписчиками и всеми украинцами.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Друзья, я хочу поделиться с вами важной новостью. Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БЗИН, поэтому пока нет возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами", - сообщил он.
Он поблагодарил своих поклонников за теплые слова. "Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами. А пока – желаю всем мирного, уютного вечера и берегите себя", - написал он.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской. Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее также популярный голивудский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что недавно у него были подозрения на рак, которые он скрывал от всех, включая свою жену Лорен Хашиан.
Вас также может заинтересовать:
- Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026
- "Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий
- Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца
Х-фактор: о шоу
Х-фактор - украинская версия британского проекта The X Factor — музыкального шоу талантов, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путём публичных прослушиваний.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред