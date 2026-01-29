Укр
"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 11:03
Несмотря на усилия медиков, жизнь музыкантf оборвалась после нескольких недель борьбы.
В декабре 2025 года Николай Дзяк получил тяжелое ранение
В декабре 2025 года Николай Дзяк получил тяжелое ранение / коллаж: Главред, фото: https://www.facebook.com/svetka22konfetka, https://www.facebook.com/elen.ogneva

Кратко:

  • В декабре 2025 года Николай Дзяк получил тяжелое ранение на фронте
  • Дзяк умер 27 января 2026 года

Военнослужащий ВСУ, музыкант, солист групп "Тайна третьей планеты" и "Дом Грибоедова" и преподаватель Днепровского государственного медицинского университета Николай Дзяк скончался от ранений, полученных при выполнении боевого задания. Об этом сообщил коллектив Днепровского государственного медицинского университета.

Николай Дзяк вступил в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Он служил в звании лейтенанта медицинской службы.

"Лейтенант МС Вооруженных Сил Украины Николай Дзяк защищал Украину на фронте борьбы с российской агрессией. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. В течение трех недель днепровские врачи, коллеги, близкие и друзья боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

О гибели Николая Дзяка трогательно написала его подруга Елена Огнева.

"Надеюсь, что на тех планетах, куда улетел, есть те деревья с причудливыми ветвями, которые ты любил... Необыкновенно талантливый, алисовстранодивный... ты часто восхищал и иногда пугал своими перфомансами... Коль, спасибо, что был с нами. Музыкант, актер, художник и друг. Младший лейтенант МС ВСУ Николай Дзяк", - написала она.

В декабре 2025 года он получил тяжелое ранение на фронте. Несмотря на усилия медиков, его жизнь оборвалась после нескольких недель борьбы. Он умер 27 января.

"Некоторые называли его Коля-Космос, потому что он ловил свою творческую волну и будто уходил в какое-то другое измерение. А некоторые, особенно подростки в студенческом лагере, часто звали его Коля-Витас. Потому что поздно вечером, на пирсе, под гитару, его песни вызывали бурные овации и дружеские подпевки. И в конце каждого музыкального вечера обязательно звучало: "Коля, давай Витаса!" Он, немного ломаясь для публики, пел. И Витас в те моменты точно нервно отдыхал где-то в стороне, потому что в этом пении Коля был явно круче. В последнее время вместо выступлений на сцене Николай защищал наш покой в рядах ВСУ. Он мог не идти на военную службу – имел веские причины. Но пошел. Коля получил тяжелую травму в декабре 2025 года. И Коли не стало", – почтила память воина его подруга Светлана Свердличенко.

Последние потери украинской интеллигенции

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека и сообщил, что до последнего находился рядом с братом.

11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Она скончалась в возрасте 100 лет.

О персоне: Николай Дзяк

Николай Дзяк родился 7 февраля 1985 года. В 2002-2008 годах учился в Днепровской медицинской академии (ныне – Днепровский государственный медицинский университет) по специальности "медико-профилактическое дело", которую окончил на отлично. После этого работал врачом-интерном, окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса.

В 2009-2012 годах Николай Дзяк учился в аспирантуре в ДГМУ, с 2013-го работал там преподавателем кафедры гигиены и экологии, а в 2016-м защитил кандидатскую диссертацию.

Кроме медицины и науки, важное место в его жизни занимала музыка. Николай Дзяк был солистом группы "Тайна Третьей Планеты" в 2008–2015 годах, а с 2011 года – солистом группы "Дом Грибоедова".

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

