"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Известный украинский певец EL Кравчук жестко высказался о предательнице Украины Таисии Повалий. В интервью проекту "55 на 5" артист усомнился в адекватности своей бывшей коллеги по сцене.
Когда Повалий стала рупором российской пропаганды и поддержала вторжение в родную страну, это удивило немногих. По словам EL Кравчука, Таисия всегда больше всего ценила деньги и готова была ради них на все.
"Это вообще ужас. Я считаю, что она и с ума сошла, и деньги... Это как в каких-то легендах про царя Мидаса, который прикасался к чему-то, и все в золото превращалось. Он потом просто с ума сошел, потому что возненавидел это золото", — высказался артист.
Однако такая позиция привела к плачевным последствиям — недавно предательница Украины заявила, что от нее отказался даже родной сын. Несмотря на это, Повалий не сделала выводов и продолжает служить Кремлю.
"Все умирает рядом. Я не знаю, она не меняется", — поделился певец.
Таисия Повалий про войну в Украине
Таисия Повалий активно поддерживает российскую агрессию против Украины. Она открыто выражает согласие с действиями Кремля, называя их "спасением", активно выступает на пропагандистских концертах в России и на оккупированных украинских территориях. В Украине певица лишена всех государственных наград и званий, находится под санкциями, а также подозревается в коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии РФ.
