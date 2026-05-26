Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина показала кадры их свадебного торжества в Instagram. Несмотря на то, что влюбленные давно заключили официальный брак, отпраздновать это событие они смогли только перед эмиграцией в Канаду.
Для торжества пара выбрала живописную локацию под Львовом. В соцсетях Екатерина Остапчук показала мужа и сына в классических костюмах, готовых к свадьбе.
"Младший или старший Остапчук?" — шутливо спросила жена ведущего.
Также она показала первые кадры себя в свадебном платье. Екатерина сообщила, что будет менять несколько образов, поэтому поклонники ждут эффектных кадров.
"Это не основное платье", — похвасталась Остапчук под кадрами с мужем на красивой локации.
Куда переезжает Владимир Остапчук
Напомним, что недавно Владимир и Екатерина Остапчуки приняли решение эмигрировать в Канаду. Скорее всего, пара решила устроить прощальное торжество, чтобы провести время с родными и друзьями до своего отъезда из Украины.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя поделилась с подписчиками подробностями дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала накануне. По словам артистки, по пути на студию случилась непредвиденная авария, полностью нарушившая ее рабочие планы.
Также Макс Барских не оставил без ответа скандальные заявления Натальи Холоденко о его личной жизни. Напомним, в интервью Антону Тимошенко психолог недвусмысленно намекнула на роман между певцом и режиссером Аланом Бадоевым.
О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
