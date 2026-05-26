Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

Пара давно мечтала отпраздновать свою свадьбу.

Владимир Остапчук - свадьба

Екатерина Остапчук показала свадьбу с Владимиром Остапчуком

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина показала кадры их свадебного торжества в Instagram. Несмотря на то, что влюбленные давно заключили официальный брак, отпраздновать это событие они смогли только перед эмиграцией в Канаду.

Для торжества пара выбрала живописную локацию под Львовом. В соцсетях Екатерина Остапчук показала мужа и сына в классических костюмах, готовых к свадьбе.

"Младший или старший Остапчук?" — шутливо спросила жена ведущего.

Также она показала первые кадры себя в свадебном платье. Екатерина сообщила, что будет менять несколько образов, поэтому поклонники ждут эффектных кадров.

"Это не основное платье", — похвасталась Остапчук под кадрами с мужем на красивой локации.

Напомним, что недавно Владимир и Екатерина Остапчуки приняли решение эмигрировать в Канаду. Скорее всего, пара решила устроить прощальное торжество, чтобы провести время с родными и друзьями до своего отъезда из Украины.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

