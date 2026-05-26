Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

Кристина Трохимчук
26 мая 2026, 10:49
Пара давно мечтала отпраздновать свою свадьбу.
Владимир Остапчук - свадьба
Владимир Остапчук - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

  • Екатерина Остапчук показала свадьбу с Владимиром Остапчуком
  • Каким было торжество

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина показала кадры их свадебного торжества в Instagram. Несмотря на то, что влюбленные давно заключили официальный брак, отпраздновать это событие они смогли только перед эмиграцией в Канаду.

Для торжества пара выбрала живописную локацию под Львовом. В соцсетях Екатерина Остапчук показала мужа и сына в классических костюмах, готовых к свадьбе.

"Младший или старший Остапчук?" — шутливо спросила жена ведущего.

Владимир Остапчук с сыном
Владимир Остапчук с сыном / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Также она показала первые кадры себя в свадебном платье. Екатерина сообщила, что будет менять несколько образов, поэтому поклонники ждут эффектных кадров.

Свадебное платье Екатерины Остапчук
Свадебное платье Екатерины Остапчук / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Это не основное платье", — похвасталась Остапчук под кадрами с мужем на красивой локации.

Владимир и Екатерина Остапчуки
Владимир и Екатерина Остапчуки / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Куда переезжает Владимир Остапчук

Напомним, что недавно Владимир и Екатерина Остапчуки приняли решение эмигрировать в Канаду. Скорее всего, пара решила устроить прощальное торжество, чтобы провести время с родными и друзьями до своего отъезда из Украины.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя поделилась с подписчиками подробностями дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала накануне. По словам артистки, по пути на студию случилась непредвиденная авария, полностью нарушившая ее рабочие планы.

Также Макс Барских не оставил без ответа скандальные заявления Натальи Холоденко о его личной жизни. Напомним, в интервью Антону Тимошенко психолог недвусмысленно намекнула на роман между певцом и режиссером Аланом Бадоевым.

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

Китайский гороскоп на сегодня, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

