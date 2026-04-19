На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

Известный украинский режиссер Игорь Малахов погиб под Авдеевкой. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его коллега, режиссер Владимир Тихий.
Военный скончался 29 декабря 2023 года, долгое время его считали пропавшим без вести. Идентифицировать тело удалось с помощью ДНК-экспертизы.
"Церемония прощания с режиссером состоится 21 апреля в Киеве. В 10:00 на Майдане Независимости начнется минута молчания, далее его память почтят возле Оболонской РГА. В 11:30 начнется отпевание в Храме святых апостолов Павла и Петра. Похоронят военного на Аллее славы", – отметил Владимир Тихий.
Игорь Малахов – украинский кинорежиссер-кинодокументалист, сценарист и историк, выпускник Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова и Всероссийского государственного института кинематографии.
Игорь Малахов снимал документальные фильмы. В разные годы он работал над лентами "Голос Донбасса", "Как началась война. Хроники, свидетели" и другими. Его документальный фильм "Уроки музыки" в 2016 году стал лауреатом Одесского кинофестиваля.
В конце апреля Игорю Малахову должно было исполниться 60 лет.
Ранее Главред рассказывал, что одна из самых известных кинозвезд Франции, Натали Байе, скончалась в возрасте 77 лет. Президент Эммануэль Макрон заявил, что эта всеми любимая звезда французского кино была "актрисой, которую мы любили, о которой мечтали и с которой росли".
Ранее также российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, может не вылечиться и уйти за считанные недели.
