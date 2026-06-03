"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

Кратко:
- Что случилось у Камалии
- О чем она рассказала
Украинская певица Камалия сообщила о том, что на войне погиб ее двоюродный брат Сергей.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"На фронте погиб мой двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили любую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом", - рассказывает артистка.
По ее словам, еще меньше года назад они всей семьей выдавали замуж его двоюродную сестру Юлию. "Тогда мы виделись, общались, радовались… И никто не мог даже подумать, что сегодня будем провожать Сергея в последний путь", - рассказывает Камалия.
Она добавляет, что ее двоюродный брат служил, защищал Украину. "Его неоднократно вытаскивали из поля боя раненым, в тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", - делится своей трагедией она.
"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя – сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное", - прощается Камалия с близким человеком.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.
Ранее также бывшая жена некогда украинского продюсера Александра Цекало, который променял ее на художницу из Казахстана Дарину Эрвин, сделала путинисту шах и мат.
Вас также может заинтересовать:
- Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход
- Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей
- "Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред