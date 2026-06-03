"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

Певица Камалия рассказала своим поклонникам о том, что погиб ее близкий человек.

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Камалия рассказала о большом горе / коллаж: Главред, фото:

Кратко:

Что случилось у Камалии

О чем она рассказала

Украинская певица Камалия сообщила о том, что на войне погиб ее двоюродный брат Сергей.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"На фронте погиб мой двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили любую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом", - рассказывает артистка.

У Камалии случилось горе в семье / Скриншот

По ее словам, еще меньше года назад они всей семьей выдавали замуж его двоюродную сестру Юлию. "Тогда мы виделись, общались, радовались… И никто не мог даже подумать, что сегодня будем провожать Сергея в последний путь", - рассказывает Камалия.

У Камалии случилось горе в семье / Скриншот

Она добавляет, что ее двоюродный брат служил, защищал Украину. "Его неоднократно вытаскивали из поля боя раненым, в тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", - делится своей трагедией она.

У Камалии случилось горе в семье / Скриншот

"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя – сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное", - прощается Камалия с близким человеком.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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