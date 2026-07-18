Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

Вы узнаете:
- Валерий Меладзе принял решение не выступать в РФ
- Где сейчас живет певец
Певцу-молчуну Валерию Меладзе пришлось отказаться от выступлений на территории РФ. РосСМИ сообщают, что артист боится попасть под горячую руку властей страны-агрессора из-за связей с Украиной.
Напряжение вокруг Меладзе начало расти после его выступления в Дубае, где он публично ответил на лозунг "Слава Украине". Ситуацию усугубили последующие проверки на предмет финансирования ВСУ, отмены выступлений, запрет на проведение концерта в Киргизии, а также связи организаторов его европейских гастролей с фондами поддержки Украины.
В настоящее время Валерий Меладзе обосновался в Европе и в перерывах между гастрольными поездками проживает в Испании. При этом без работы артист не остается - его активно приглашают иностранные организаторы, а также русскоязычные сообщества за пределами России. Главным направлением для его закрытых коммерческих выступлений стал Дубай. Чтобы пригласить звезду на частное мероприятие, потенциальным заказчикам теперь придется заплатить фиксированную сумму - 130 тысяч евро.
Несмотря на то, что сам Меладзе больше не пересекает российскую границу, его супруга, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева не последовала его примеру. Певица продолжает периодически приезжать в столицу РФ. Во время этих поездок Джанабаева предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания.
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О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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