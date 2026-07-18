"Минус 10 лет": Шоптенко поразила изменениями после возвращения в Украину

Елена Шоптенко впервые решилась на косметологические процедуры.

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Как изменилась Елена Шоптенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

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Елена Шоптенко вернулась в Украину

Какую процедуру сделала хореограф

Популярная украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко, которая сейчас живет за границей, временно вернулась в Киев. Артистка посвятила время своему здоровью и впервые в жизни решилась на серьезные косметологические процедуры, о чем рассказала в Instagram.

Звезда призналась, что уже долгое время ведет изнурительную борьбу с розацеа, однако ни специальное питание, ни тщательный домашний уход не приносили желаемого результата. Перед визитом в клинику Шоптенко сделала неожиданное признание: за все свои 38 лет она ни разу не прибегала к серьезным косметологическим процедурам.

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Елена Шоптенко вернулась в Украину / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

"Буду избавляться от своей "косметологической девственности", потому что к своим 38 годам я ни разу не делала аппаратную или инъекционную косметологическую процедуру. Решилась, потому что меня замучила розацеа", - разоткровенничалась Елена.

По словам хореографа, специалисты подобрали для нее щадящую тактику, чтобы запустить естественные процессы регенерации кожи и стимулировать выработку коллагена. Дополнительно звезде провели лазерную шлифовку для выравнивания рельефа кожи. Елена была поражена результатом и заявила, что словно сбросила десяток лет.

Как сейчас выглядит Елена Шоптенко / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

"Вместо того чтобы агрессивно бороться с розацеа, мы решили сначала максимально восстановить собственный ресурс кожи…. Приятный бонус - минус 10 лет на лице", - поделилась Шоптенко.

Елена Шоптенко / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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