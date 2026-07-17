'Я продал квартиру': Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

Кратко:
- Дмитрий Коляденко полностью рассчитался с бывшей возлюбленной
- Артисту для погашения долга пришлось продать квартиру в Сумах
Украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко поделился подробностями длительной истории с долгом перед певицей Ириной Билык.
По словам артиста, спустя 12 лет он полностью рассчитался с бывшей возлюбленной, вернув деньги, которые она одолжила ему на первый взнос при покупке автомобиля.
На протяжении многих лет между экс-партнерами возникали разногласия по этому поводу. Ирина Билык не раз говорила, что фактически подарила Коляденко автомобиль. Однако сам шоумен утверждает, что певица помогла лишь с первоначальным платежом, тогда как оставшуюся стоимость машины он выплачивал самостоятельно.
В интервью OBOZ.UA Дмитрий рассказал, что смог вернуть долг только спустя 12 лет. Для этого ему пришлось продать квартиру в родных Сумах.
"Я продал квартиру в родных Сумах и вернул ей те пять тысяч долларов - долг за машину. Не отдавал 12 лет, но и она всем говорила, что купила мне авто. А это не так. Отдал, а она снова потом говорит в интервью: "Да-да, я подарила ему машину". Пишу: "Ира, ну я же тебе отдал деньги. Это видел и твой продюсер". А она: "О, я уже запуталась"", - со смехом поделился шоумен.
По словам шоумена, после того как долг был погашен, он напомнил Ирине Билык об этом. В ответ певица призналась, что со временем сама запуталась в деталях этой давней истории.
Напомним, Дмитрий Коляденко и Ирина Билык состояли в отношениях с 2001 по 2006 год. Их роман был одним из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили дружеское общение, хотя время от времени между ними возникают публичные дискуссии о событиях их общего прошлого.
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О персоне: Дима Коляденко
Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".
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