Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

Стало известно о кончине ирландской артистки Бренды Фрикер.

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Умерла звезда фильма "Один дома 2" / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Умерла Бренда Фрикер

В каких фильмах снималась оскароносная актриса

Ушла из жизни легендарная ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой женщиной из Ирландии, удостоенной премии "Оскар". Печальное известие сообщил Sky News ее агент.

Фил Белфилд раскрыл причину смерти знаменитой актрисы. Оказалось, что Бренда скончалась после продолжительной болезни.

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"Мы больше никогда не увидим никого подобного ей, и мир стал беднее без нее. Для меня было огромной честью знать, любить и работать с ней. Она навсегда займет особое место в моем сердце, а также в сердцах миллионов поклонников кино и телевидения по всему миру", - подчеркнул Белфилд в официальном заявлении.

Бренда Фрикер - причина смерти / фото: imdb.com

Свою главную кинонаграду - премию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" - актриса получила в 1990 году. Она блестяще сыграла мать ирландского писателя и художника Кристи Брауна в биографической драме "Моя левая нога".

При этом миллионы детей и взрослых по всему миру знают Фрикер по культовой роли в легендарной рождественской комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Она незабываемо исполнила роль одинокой "Женщины с голубями" в Центральном парке, которая проявила искреннюю доброту и стала другом для маленького Кевина Маккаллистера в исполнении Маколея Калкина.

Бренда Фрикер запомнилась ролью в фильме "Один дома 2" / фото: imdb.com

Фильмография актрисы также включает множество ярких голливудских работ. Она запомнилась зрителям по ролям в черной комедии "Так я женился на убийце с топором" с Майком Майерсом, юридической драме "Время убивать" с участием Сэмюэла Л. Джексона, Сандры Буллок и Мэттью Макконахи, а также в биографическом фильме "Вероника Герин", где ее партнершей по съемочной площадке стала Кейт Бланшетт.

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Про фильмы: "Один дома" "Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

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