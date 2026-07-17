Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

Кристина Трохимчук
17 июля 2026, 17:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стало известно о кончине ирландской артистки Бренды Фрикер.
Умерла звезда фильма "Один дома 2"
Умерла звезда фильма "Один дома 2" / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Умерла Бренда Фрикер
  • В каких фильмах снималась оскароносная актриса

Ушла из жизни легендарная ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой женщиной из Ирландии, удостоенной премии "Оскар". Печальное известие сообщил Sky News ее агент.

Фил Белфилд раскрыл причину смерти знаменитой актрисы. Оказалось, что Бренда скончалась после продолжительной болезни.

видео дня

"Мы больше никогда не увидим никого подобного ей, и мир стал беднее без нее. Для меня было огромной честью знать, любить и работать с ней. Она навсегда займет особое место в моем сердце, а также в сердцах миллионов поклонников кино и телевидения по всему миру", - подчеркнул Белфилд в официальном заявлении.

Бренда Фрикер - причина смерти
Бренда Фрикер - причина смерти / фото: imdb.com

Свою главную кинонаграду - премию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" - актриса получила в 1990 году. Она блестяще сыграла мать ирландского писателя и художника Кристи Брауна в биографической драме "Моя левая нога".

При этом миллионы детей и взрослых по всему миру знают Фрикер по культовой роли в легендарной рождественской комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Она незабываемо исполнила роль одинокой "Женщины с голубями" в Центральном парке, которая проявила искреннюю доброту и стала другом для маленького Кевина Маккаллистера в исполнении Маколея Калкина.

Бренда Фрикер запомнилась ролью в фильме "Один дома 2"
Бренда Фрикер запомнилась ролью в фильме "Один дома 2" / фото: imdb.com

Фильмография актрисы также включает множество ярких голливудских работ. Она запомнилась зрителям по ролям в черной комедии "Так я женился на убийце с топором" с Майком Майерсом, юридической драме "Время убивать" с участием Сэмюэла Л. Джексона, Сандры Буллок и Мэттью Макконахи, а также в биографическом фильме "Вероника Герин", где ее партнершей по съемочной площадке стала Кейт Бланшетт.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 46-летняя украинская телезвезда Соломия Витвицкая, ожидающая первенца, ответила на волну хейта в сети по поводу своей поздней беременности. Ведущая не стала молчать и отреагировала на упреки недоброжелателей.

Также Наталья Валевская рассказала в интервью, что три ее беременности закончились выкидышем. Наталья также намекнула, что до сих пор винит себя в случившемся и стремится поддержать других женщин, которые сталкиваются с подобными испытаниями на пути к материнству.

Читайте также:

Про фильмы: "Один дома"

"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Один дома новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:43Война
Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

18:16Политика
Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

18:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Последние новости

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменом

19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

18:16

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

Реклама
18:01

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

17:50

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

17:41

РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

17:35

Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

17:15

На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доскаВидео

17:03

У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войныВидео

17:00

Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

16:55

"Я продал квартиру": Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

16:50

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус

16:41

Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

16:27

Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

Реклама
16:22

Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

16:15

Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

16:07

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

15:49

ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

15:47

Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

15:47

Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

15:30

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

15:19

Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

15:16

Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

15:00

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди

14:52

Летний тренд: люди начали класть кухонные полотенца в морозилку

14:40

Сотник объяснил, почему Путин боится не россиян, а своего ближайшего окружениямнение

14:32

Никитюк показала маленького сына на отдыхе

14:26

СБУ уничтожила бомбардировщик Ту-95, который РФ использовала для ударов по Украине

14:25

Экс-глава МВД Клименко возвращается: Зеленский предложил ему новую должность

14:12

"Мать троих нерожденных детей": Валевская сделала жуткое признание

14:11

Как отмыть конфорки от нагара: станут как новые менее чем за час

14:02

Семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события

13:05

С ребенком: внук Пугачевой показал свою новую семью в США

13:02

Один лимон решит десяток проблем в доме и саду: как использовать лимонные корки

Реклама
13:01

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:00

Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше

12:18

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожиданияВидео

12:07

Деньги любят не всех: названа сила слабость каждого знака зодиака в финансах

12:03

Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

11:54

Его не выбирала: жена Федорова написала эмоциональный пост и показалась в соцсети

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

11:33

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:30

Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретомВидео

11:10

День больших возможностей: пять знаков зодиака окажутся на вершине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять