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"Удаляют часть кишечника": Камалия сообщила о тяжелой болезни

Кристина Трохимчук
17 июля 2026, 09:55
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Певице может понадобиться хирургическое вмешательство.
Камалия - диагноз
Камалия - диагноз / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Камалия страдает от проблем со здоровьем
  • Какой диагноз поставили Камалии врачи

Популярная украинская певица Камалия впервые заговорила о своем тяжелом диагнозе, который существенно влияет на ее жизнь и работу. В интервью программе "Ранкова кава" артистка рассказала, что страдает от проблем с кишечником.

Хроническая болезнь певицы обостряется несколько раз в год и даже может привести к летальному исходу. Исполнительница сообщила, что стресс провоцирует ухудшение состояния, а очередное обострение заболевания может потребовать хирургического вмешательства.

видео дня
Камалия - диагноз
Камалия - проблемы со здоровьем / скрин из видео

"Есть такая старая история, хроническая, с кишечным трактом. Она два раза в год обостряется. Это опасная проблема, конечно. Потому что может даже закончиться летально. Она обостряется, когда я нахожусь в очень нервном состоянии", - рассказала Камалия.

Главной трагедией, которая подорвала здоровье певицы, стала потеря двоюродного брата. После гибели близкого человека на фронте артистка теряла сознание от боли.

"Во вторник я узнаю, что мой двоюродный брат погиб на войне. В четверг похороны, а после захоронения мне становится плохо. Пока я вечером добираюсь до Киева, мне уже плохо. Я терплю. По опыту глотаю знакомые обезболивающие таблетки. Они мне не помогают. В пятницу полдня терплю, а потом уже теряю сознание", - поделилась звезда.

Камалия - болезнь
Камалия в карете скорой помощи / скрин из видео

Камалия сообщила, что медики предупредили ее о возможной необходимости проведения операции на кишечнике. Если приступы будут повторяться, врачи могут удалить часть органа, чтобы улучшить состояние пациентки.

"Требуется хирургическое вмешательство. Конечно, сначала пытаются лечить консервативно, а если эти обострения постоянно повторяются, тогда удаляют часть кишечника", - резюмировала артистка.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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