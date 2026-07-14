"Аура Моники": младшая дочь Беллуччи поразила первым появлением на подиуме

Вы узнаете:
- Леони Кассель дебютировала на подиуме
- Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи
Младшая дочь бывших супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые попробовала свои силы на подиуме. 16-летняя Леони приняла участие в грандиозном показе новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda. Видео первого дефиле девушки опубликовал Vogue Italia.
Для своего дебютного выхода на подиум юная модель примерила эффектный яркий наряд с цветочным принтом, созданный в культовой фирменной эстетике итальянского бренда. Главным акцентом ее образа стал чокер с подвеской в виде большого креста. Девушка несла в руках пышный букет цветов, который перекликался с растениями, вплетенными в ее прическу.
Поклонники отметили, что дочь знаменитой актрисы унаследовала ее неповторимую ауру и красоту. Комментаторы подчеркнули, что естественная внешность дочери Беллуччи, в том числе характерный нос, отличает ее от точеной старшей сестры. Девушка уверенно держалась на подиуме и несла свой образ с королевским достоинством.
"У нее есть аура Моники Беллуччи"
"Что за красота"
"Будет приятно увидеть ее на подиуме со своей сестрой"
Стоит отметить, что это не первое появление Леони в фэшн-индустрии. Ранее младшая дочь звездных родителей уже дебютировала в качестве фотомодели, украсив страницы французского глянцевого журнала Madame Figaro. Теперь Кассель-младшая вышла на новый уровень, впервые примерив на себя роль подиумной модели.
Леони родилась в 2010 году. Она является младшей дочерью знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, которые состояли в официальном браке с 1999 по 2013 год.
Примечательно, что старшая дочь бывших супругов, Дева Кассель, уже несколько лет успешно работает в индустрии высокой моды и сотрудничает с ведущими мировыми брендами. Похоже, теперь звездные сестры будут покорять мировые подиумы вместе.
@vogueitalia#LéonieCassel apre lo show di Alta Moda di #DolceGabbana♬ original sound - 661ave
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Про персону: Моника Белуччи
Моника Белуччи - итальянская актриса и модель. По данным Википедии, известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
Моника Беллуччи - звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость".
Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Старшая из дочерей от этого брака, Дева Кассель, - известная фотомодель.
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