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"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

Кристина Трохимчук
14 июля 2026, 05:55
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Певица узнала о предательстве избранника и близкой подруги.
Камалия - личная жизнь
Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Камалии изменил возлюбленный
  • Простила ли артистка подругу

Известная украинская певица Камалия в интервью Маричке Довбенко поделилась еще одной драматичной подробностью своей личной жизни, которая последовала за ее бурным и коротким романом после развода. Как оказалось, финальную точку в отношениях с перспективным избранником поставило двойное предательство.

По словам Камалии, изначально подруга скептически относилась к этим отношениям и даже настойчиво советовала ей прекратить всякое общение с новым кавалером. Однако вскоре женщине самой понадобилась помощь этого мужчины.

видео дня

"И я даю ему номер телефона без лишних раздумий. Звоню ему, говорю: "Приедет моя подруга из Испании, помоги ей, пожалуйста", – откровенно вспомнила роковую ошибку артистка.

Камалия - помолвка
Камалия - измена / скрин из видео

Спустя некоторое время от общих знакомых Камалия узнала шокирующую новость - ее подруга и возлюбленный уже вовсю вместе наслаждаются отдыхом в Одессе. Попытки выяснить правду ни к чему не привели, так как подруга решила просто вычеркнуть певицу из своей жизни.

"И я начинаю понимать, что меня просто обманывают. Она мне ничего не объясняет. Я пытаюсь ей написать, а меня заблокировали. Я плачу, рыдаю всю ночь. И у меня появляется этот пост о подруге-змее, об измене", – призналась исполнительница.

Камалия о предательстве Голинской
Камалия - скандал / фото: скрин instagram.com, Камалия

Однако на этом тайном романе история не закончилась. Певица добавила, что после скандала бывшая приятельница опустилась до грязных методов и начала откровенно шантажировать звезду, угрожая слить в сеть ее пикантные личные фотографии. Камалия подчеркнула, что после такого сокрушительного удара в спину и шантажа она навсегда вычеркнула эту женщину из своей жизни и не готова ее простить.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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Также Тина Кароль впервые за долгое время поделилась подробностями из жизни своего единственного сына, 17-летнего Вениамина Огира. Звездная мама иронично высказалась о личной жизни юноши, в шутку предупредив, что его будущей девушке следует остерегаться своей потенциальной свекрови.

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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