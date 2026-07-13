"Очаровательный мальчик": Билык неожиданно показала повзрослевшего сына

Вы узнаете:
- Ирина Билык показала младшего сына
- Как сейчас выглядит сын Билык
Известная украинская певица Ирина Билык порадовала подписчиков редкими кадрами со своим младшим сыном Табризом. Звездная мама показала в Instagram, как вместе с 10-летним мальчиком отправилась на увлекательный мастер-класс по гончарному делу.
Табриз удивил заметными изменениями во внешности, ведь уже довольно давно не появлялся в соцсетях своей знаменитой мамы. Мальчик заметно подрос, отрастил темные волосы почти до плеч, а его черты лица стали более взрослыми. Он постепенно входит в подростковый возраст, но все еще с удовольствием проводит время с мамой.
В опубликованном ролике Билык и Табриз, облачившись в специальные фартуки, старательно учатся работать с глиной. Певица с теплой улыбкой и нескрываемой нежностью наблюдала за процессом, пока ее сын с огромным интересом осваивал новое для себя ремесло. В итоге мальчику удалось самостоятельно сделать красивую глиняную пиалу и украсить ее улыбающейся рожицей.
"Что ребенок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведенные вместе?" - спросила аудиторию артистка.
Поклонники с восторгом отреагировали на вопрос Ирины Билык и засыпали комплиментами звездную маму.
"Какой очаровательный, милый мальчик. Ирина Николаевна, как всегда топ"
"Какой хороший мальчик! Ирина, вы невероятная мамочка"
"Моменты вместе - это самое главное"
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Также Виктор Павлик откровенно рассказал о том, как разница в возрасте сказывается на его семейной жизни с Екатериной Репяховой. Музыкант подчеркнул, что сейчас абсолютно счастлив в браке, а главным подтверждением этого стало рождение общего сына.
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О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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