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"Очаровательный мальчик": Билык неожиданно показала повзрослевшего сына

Кристина Трохимчук
13 июля 2026, 10:32
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Певица поделилась видео с 10-летним наследником, который заметно повзрослел.
Ирина Билык показала сына
Ирина Билык показала сына / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Ирина Билык показала младшего сына
  • Как сейчас выглядит сын Билык

Известная украинская певица Ирина Билык порадовала подписчиков редкими кадрами со своим младшим сыном Табризом. Звездная мама показала в Instagram, как вместе с 10-летним мальчиком отправилась на увлекательный мастер-класс по гончарному делу.

Табриз удивил заметными изменениями во внешности, ведь уже довольно давно не появлялся в соцсетях своей знаменитой мамы. Мальчик заметно подрос, отрастил темные волосы почти до плеч, а его черты лица стали более взрослыми. Он постепенно входит в подростковый возраст, но все еще с удовольствием проводит время с мамой.

видео дня
Ирина Билык - сын Табриз
Ирина Билык - сын Табриз / скрин из видео

В опубликованном ролике Билык и Табриз, облачившись в специальные фартуки, старательно учатся работать с глиной. Певица с теплой улыбкой и нескрываемой нежностью наблюдала за процессом, пока ее сын с огромным интересом осваивал новое для себя ремесло. В итоге мальчику удалось самостоятельно сделать красивую глиняную пиалу и украсить ее улыбающейся рожицей.

"Что ребенок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведенные вместе?" - спросила аудиторию артистка.

Как выглядит младший сын Ирины Билык
Как выглядит младший сын Ирины Билык / скрин из видео

Поклонники с восторгом отреагировали на вопрос Ирины Билык и засыпали комплиментами звездную маму.

"Какой очаровательный, милый мальчик. Ирина Николаевна, как всегда топ"

"Какой хороший мальчик! Ирина, вы невероятная мамочка"

"Моменты вместе - это самое главное"

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что певица Камалия впервые откровенно рассказала о переменах в личной жизни после громкого развода с миллиардером Мохаммадом Захуром. Через месяц после решения расстаться с мужем у нее завязались новые романтические отношения, которые привели к помолвке.

Также Виктор Павлик откровенно рассказал о том, как разница в возрасте сказывается на его семейной жизни с Екатериной Репяховой. Музыкант подчеркнул, что сейчас абсолютно счастлив в браке, а главным подтверждением этого стало рождение общего сына.

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О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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