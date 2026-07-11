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"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

Кристина Трохимчук
11 июля 2026, 16:33обновлено 11 июля, 17:21
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Телеведущая экстренно отправилась в больницу к своему другу и коллеге, который сейчас находится на грани жизни и смерти.
Леся Никитюк - близкий друг попал в больницу
Леся Никитюк - близкий друг попал в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Кто из близких людей Леси Никитюк попал в реанимацию
  • Что помогает знаменитости оставаться на плаву

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками тревожными новостями. Знаменитость рассказала в Instagram, что ей пришлось экстренно уехать в Тернополь, чтобы навестить в больнице своего близкого друга, который сейчас находится в критическом состоянии.

В больнице оказался шеф-редактор популярного шоу "Хто зверху?" и экранный "водитель маршрутки" Богдан Богданович. Мужчина находится в реанимации, а его жизнь буквально замерла между жизнью и смертью.

видео дня
Леся Никитюк - друг в реанимации
Леся Никитюк - друг в реанимации / скрин из видео

"Друзья, вчера в перерыве между моими историями в Инстаграме я ездила в Тернополь, в областную больницу, в реанимацию. Там сейчас находится мой друг, шеф-редактор шоу "Хто зверху", водитель маршрутки Богдан Богданович. Конечно, если бы он знал, что я сейчас пишу эту сторис, он бы матом на меня накричал", - обратилась к поклонникам Леся, сдерживая слезы.

Никитюк призналась, что происходящее кажется ей абсолютным сюрреализмом: вокруг идет война, летят ракеты, жизнь лучшего друга висит на волоске, а ей необходимо возвращаться в Киев и продолжать работу. Телеведущая откровенно рассказала, что помогает ей держать себя в руках и не сломаться под грузом навалившихся тяжелых испытаний.

Леся Никитюк возвращается в Киев
Леся Никитюк возвращается в Киев / скрин из видео

"Есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья. Это наш сын. И это любимая работа. Потому что когда я выхожу на площадку, я работаю. И моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется", - поделилась Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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