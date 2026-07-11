"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

Вы узнаете:
- Кто из близких людей Леси Никитюк попал в реанимацию
- Что помогает знаменитости оставаться на плаву
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками тревожными новостями. Знаменитость рассказала в Instagram, что ей пришлось экстренно уехать в Тернополь, чтобы навестить в больнице своего близкого друга, который сейчас находится в критическом состоянии.
В больнице оказался шеф-редактор популярного шоу "Хто зверху?" и экранный "водитель маршрутки" Богдан Богданович. Мужчина находится в реанимации, а его жизнь буквально замерла между жизнью и смертью.
"Друзья, вчера в перерыве между моими историями в Инстаграме я ездила в Тернополь, в областную больницу, в реанимацию. Там сейчас находится мой друг, шеф-редактор шоу "Хто зверху", водитель маршрутки Богдан Богданович. Конечно, если бы он знал, что я сейчас пишу эту сторис, он бы матом на меня накричал", - обратилась к поклонникам Леся, сдерживая слезы.
Никитюк призналась, что происходящее кажется ей абсолютным сюрреализмом: вокруг идет война, летят ракеты, жизнь лучшего друга висит на волоске, а ей необходимо возвращаться в Киев и продолжать работу. Телеведущая откровенно рассказала, что помогает ей держать себя в руках и не сломаться под грузом навалившихся тяжелых испытаний.
"Есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья. Это наш сын. И это любимая работа. Потому что когда я выхожу на площадку, я работаю. И моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется", - поделилась Никитюк.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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