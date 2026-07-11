Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

Кратко:
- Макс Барских заболел
- Концерт артиста перенесли на 18 сентября
Украинский певец Макс Барских сообщил, что заболел, из-за чего был вынужден перенести запланированный концерт.
О проблемах со здоровьем артист рассказал на своей странице в Instagram.
По словам исполнителя, он проснулся с плохим самочувствием, предположительно из-за простуды. Барских отметил, что в таком состоянии не сможет полноценно выступить перед зрителями.
В связи с этим концерт, который должен был состояться в Днепре 11 июля, перенесли на другую дату. Исполнитель извинился перед поклонниками за вынужденные изменения и выразил надежду на скорую встречу с ними.
"У меня есть не очень хорошая новость. Я проснулся заболевшим, как и несколько участников коллектива. К сожалению, из-за болезни мы вынуждены перенести концерт в Днепре, который должен был состояться 11 июля", - признался певец.
Концерт Макса Барских в Днепре запланирован на 18 сентября.
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Про персону: Макс Барских
Макс Барских - украинский певец, композитор и автор песен.
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