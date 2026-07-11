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Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

Виталий Кирсанов
11 июля 2026, 14:55
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Концерт, который должен был состояться в Днепре 11 июля, перенесли на другую дату.
Макс Барских перенес концерт в Днепре
Макс Барских перенес концерт в Днепре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Кратко:

  • Макс Барских заболел
  • Концерт артиста перенесли на 18 сентября

Украинский певец Макс Барских сообщил, что заболел, из-за чего был вынужден перенести запланированный концерт.

О проблемах со здоровьем артист рассказал на своей странице в Instagram.

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По словам исполнителя, он проснулся с плохим самочувствием, предположительно из-за простуды. Барских отметил, что в таком состоянии не сможет полноценно выступить перед зрителями.

В связи с этим концерт, который должен был состояться в Днепре 11 июля, перенесли на другую дату. Исполнитель извинился перед поклонниками за вынужденные изменения и выразил надежду на скорую встречу с ними.

"У меня есть не очень хорошая новость. Я проснулся заболевшим, как и несколько участников коллектива. К сожалению, из-за болезни мы вынуждены перенести концерт в Днепре, который должен был состояться 11 июля", - признался певец.

Концерт Макса Барских в Днепре запланирован на 18 сентября.

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Про персону: Макс Барских

Макс Барских - украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

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