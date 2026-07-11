Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

Алена Кюпели
11 июля 2026, 12:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярный Голливудский актер решил реализовать свою давнюю мечту.
сэр Энтони Хопкинс
Сэр Энтони Хопкинс решился на важный шаг/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Чем решил заниматься актер
  • О какой работе он мечтал

Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс после 65 лет работы в качестве одного из самых уважаемых актеров Голливуда меняет карьеру и переходит к музыке.

Как пишет Page Six, 88-летний звезда фильма "Молчание ягнят" подписал контракт с лейблом Decca Classics и начнет свою карьеру композитора классической музыки с выпуска альбома.

видео дня
сэр Энтони Хопкинс
Сэр Энтони Хопкинс решил сменить деятельность / ua.depositphotos.com

"Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой", - сказал двукратный обладатель премии "Оскар" в заявлении, опубликованном на сайте лейбла.

"Я сочинял музыку всю свою жизнь", - добавил он. "Некоторые из этих произведений живут со мной десятилетиями, и я до сих пор возвращаюсь к ним".

Энтони Хопкинс стал неузнаваемый
Энтони Хопкинс стал неузнаваемый / Фото Instagram/anthonyhopkins

Альбом "Life is a Dream", содержащий композиции Хопкинса, созданные за десятилетия, выйдет 21 августа.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс - британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.

В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской "Аллее славы", c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Двукратный обладатель премии "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф, "Сатурн" и "Эмми", а также пяти премий BAFTA.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:56Украина
"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:11Война
Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

12:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Последние новости

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

12:50

Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

Реклама
12:11

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

12:06

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

11:23

Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФФото

11:20

Под алтарем скрывали нечто ценное: священники были потрясены находкой

10:57

"Сегодня 40 дней": Камалия рассказала о личной трагедии

10:51

Ким: Николаевская область — первый регион в Украине, создавший собственного ИИ-ассистента

10:39

Это не инфляция: Пышный рассказал, почему НБУ вводит новую банкноту номиналом 2000 гривен

10:16

Нужно ли стричь ребенка в год, чтобы у него выросли густые волосы

10:01

"Десять операций": звезда Евровидения пережил страшное ДТП

09:44

Patriot для Украины: Трамп резко изменил правила игры для Путина

Реклама
09:20

Не хватает оружия не только против баллистики: "Флеш" назвал новую опасность атак РФ

08:39

Три знака зодиака притягивают деньги: кто разбогатеет уже сегодня

08:35

Дроны летели один за другим: в Крыму атакован важный объект, горит судно

07:40

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие, разрушения, возникли пожарыФото

05:55

С доставкой в Италию: молчунья Бадоева требует украинский паспорт

05:30

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

05:12

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

04:41

Ласковые и неприхотливые: 7 пород кошек, которые идеально подойдут пожилым людям

04:24

Как разжечь мангал с углем за 10 минут: хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

03:57

Земля на пределе: ученые раскрыли, сколько людей планета сможет выдержать

03:33

Как понять, что роутер нужно менять: почему дело не в тарифе на интернет

02:52

Морковь вырастет большой и сладкой: что обязательно нужно сделать в июле

02:22

Живые обереги от сглаза: какие деревья издавна сажали возле дома на счастье

01:09

Производство Patriot для Украины: в Reuters узнали, где могут открыть завод

00:00

Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

10 июля, пятница
23:51

Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяекВидео

23:27

РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

23:05

Предательница Соломко рассыпалась в благодарностях к россиянам

22:52

Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

Реклама
22:44

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

22:44

Секрет шеф-поваров: зачем на самом деле добавляют сахар при жарке рыбы

22:17

Кондиционер больше не нужен: как быстро охладить спальню перед сномВидео

22:09

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

22:02

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

21:53

В окружении Путина поддерживают Украину в вопросе прекращения войны - Зеленский

21:21

Вечно молодые: три знака зодиака, которые практически не меняются с годами

21:04

Тренд на детей: самые богатые мужчины мира решилась на странный шаг

21:02

Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявлениеВидео

20:52

Черная полоса в жизни: как по нескольким признакам понять, что вас сглазили

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять