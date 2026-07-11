Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

Кратко:
- Чем решил заниматься актер
- О какой работе он мечтал
Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс после 65 лет работы в качестве одного из самых уважаемых актеров Голливуда меняет карьеру и переходит к музыке.
Как пишет Page Six, 88-летний звезда фильма "Молчание ягнят" подписал контракт с лейблом Decca Classics и начнет свою карьеру композитора классической музыки с выпуска альбома.
"Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой", - сказал двукратный обладатель премии "Оскар" в заявлении, опубликованном на сайте лейбла.
"Я сочинял музыку всю свою жизнь", - добавил он. "Некоторые из этих произведений живут со мной десятилетиями, и я до сих пор возвращаюсь к ним".
Альбом "Life is a Dream", содержащий композиции Хопкинса, созданные за десятилетия, выйдет 21 августа.
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О персоне: Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской "Аллее славы", c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.
Двукратный обладатель премии "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф, "Сатурн" и "Эмми", а также пяти премий BAFTA.
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