Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

Популярный Голливудский актер решил реализовать свою давнюю мечту.

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Сэр Энтони Хопкинс решился на важный шаг/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Кратко:

Чем решил заниматься актер

О какой работе он мечтал

Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс после 65 лет работы в качестве одного из самых уважаемых актеров Голливуда меняет карьеру и переходит к музыке.

Как пишет Page Six, 88-летний звезда фильма "Молчание ягнят" подписал контракт с лейблом Decca Classics и начнет свою карьеру композитора классической музыки с выпуска альбома.

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Сэр Энтони Хопкинс решил сменить деятельность / ua.depositphotos.com

"Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой", - сказал двукратный обладатель премии "Оскар" в заявлении, опубликованном на сайте лейбла.

"Я сочинял музыку всю свою жизнь", - добавил он. "Некоторые из этих произведений живут со мной десятилетиями, и я до сих пор возвращаюсь к ним".

Энтони Хопкинс стал неузнаваемый / Фото Instagram/anthonyhopkins

Альбом "Life is a Dream", содержащий композиции Хопкинса, созданные за десятилетия, выйдет 21 августа.

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О персоне: Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс - британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор. В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской "Аллее славы", c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. Двукратный обладатель премии "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф, "Сатурн" и "Эмми", а также пяти премий BAFTA.

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