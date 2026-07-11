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"Десять операций": звезда Евровидения пережил страшное ДТП

Кристина Трохимчук
11 июля 2026, 10:01
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Музыкант Kalush Orchestra Тимофей Музычук откровенно рассказал о самом сложном периоде своей жизни.
Тимофей Музычук - Kalush Orchestra
Тимофей Музычук - Kalush Orchestra / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Тимофей Музычук попал в ДТП
  • К каким последствиям для здоровья привела авария

Известный украинский музыкант Тимофей Музычук, который триумфально победил на Евровидении в составе Kalush Orchestra, рассказал о пережитом страшном ДТП. В интервью Мирославе Мандзюк он поделился, что ему пришлось перенести множество операций, чтобы снова начать нормально функционировать.

Трагический инцидент произошел в мае 2014 года, когда артиста на полной скорости сбил мотоцикл. В результате мощнейшего удара Тимофей получил многочисленные тяжелые травмы и в критическом состоянии был госпитализирован. Врачи вели отчаянную борьбу за его жизнь, проведя в общей сложности около десяти сложнейших операций.

видео дня
Тимофей Музычук пережил ДТП
Тимофей Музычук пережил ДТП / скрин из видео

"Нога была сломана, коленная чашечка была где-то на бедре, был бугор такой. Челюсть была сломана и висела. Была проблема из-за сильного удара в живот. Долгое время я лежал после операций. Когда я на пляже, то до сих пор спрашивают, у меня ли почка удалена, потому что там большой шрам. Это было в мае 2014 года. 2 мая - мой второй день рождения", - признался музыкант.

Травмы оказались настолько серьезными, что после длительного постельного режима артисту во время реабилитации пришлось заново учиться ходить. Тимофей отметил, что после пережитого больше всего мечтал о том, что для большинства людей кажется абсолютно обыденным.

Тимофей Музычук - Евровидение 2022
Тимофей Музычук - Евровидение 2022 / скрин из видео

"Когда оказываешься в такой ситуации, то разные комплексы... Становится все равно. У меня была мечта пробежаться. Банально звучит, но это так. Тогда все комплексы разрушились", - поделился Музычук.

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Про группу: Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - украинская фолк-хип-хоп группа, основанная в 2021 году, исполняет музыкальные композиции в стиле хип-хоп на украинском языке. Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022 и 15 мая 2022 года стала победителем этого конкурса с песней "Стефания", сообщает Википедия.

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