Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

Алена Кюпели
10 июля 2026, 13:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Маричка Падалко рассказала о том, как тяжело ей переносить службу своего мужа.
Маричка Падалко рассказала о службе сына
Маричка Падалко рассказала о службе сына / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Где служит сын Падалко
  • Что она говорит о его службе

Украинская известная ведущая Маричка Падалко рассказала, как переживает за своего 18-летнего сына, который был мобилизован.

Не секрет, что Михаил поступил на военную службу в 18 лет. По словам звездной мамы, она восприняла его решение сложнее, чем когда её муж Егор Соболев ушёл защищать украинцев.

видео дня

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Мобилизация мужа по сравнению с мобилизацией сына – это вообще несравнимые вещи... Столько переживаний и волнений из-за сына. Для меня это до сих пор непостижимые вещи, которые я не могу до конца принять", – сказала Маричка в Ефросининой.

Маричка Падалко рассказа о службе сына
Маричка Падалко рассказа о службе сына / Скриншот

По словам ведущей, ее сын решил подписать контракт "18-24" на должность пилота БПЛА, которая предусматривает выполнение боевых задач.

"Я не представляю его на боевом задании. Возможно, даже не хочу, чтобы эти образы возникали в голове, просто чтобы сохранить свое психическое здоровье, чтобы просыпаться и засыпать. Когда у меня возникают какие-то приступы переживаний, то это происходит очень неожиданно и не связано вообще с его военной службой", - рассказала она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярный российский комик и народный любимец Геннадий Хазанов наконец-то раскрыл карты.

Ранее также популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась своими эмоциями по поводу беременности и ожидания рождения ребенка. В своем Instagram знаменитость показала нежную фотосессию.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006-2008 годах. В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Маричка Падалко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:54Синоптик
Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:39Синоптик
Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Последние новости

14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

14:24

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно МарсВидео

14:23

Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

14:23

Ты не развиваешься: Падалко рассказала, как ее "стимулировал" муж Соболев

13:57

"Добрались до тебя": Потап и Настя замахнулись на Верку Сердючку

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
13:54

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:53

Включать стиральную машину перед уходом опасно: что может произойти

13:39

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:09

Почему кошки постоянно приходят во двор: что их на самом деле привлекает

Реклама
13:09

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:03

Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

12:55

Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даромВидео

12:45

В Украине вводят банкноту 2000 грн: как она будет выглядеть

12:39

"На папу похожа": Ольга Харлан впервые показала лицо дочериВидео

12:36

В Москве объявили опасность: небо затянуло густым дымом, мощно горит НПЗ

12:21

Еще не поздно: 5 ярких цветов, которые можно посеять в июле для пышного сада осенью

12:16

Школьная головоломка со спичками, над которой часами думают взрослыеВидео

11:58

До какого возраста нужно воспитывать ребенка: неожиданный ответ психолога

11:54

Почему 11 июля нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

11:38

Правда о солнечных панелях: что происходит с ними спустя годы

Реклама
11:36

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

11:35

Огурцы больше не будут горчить из-за жары: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 11 июля: Свиньям – напряжение, Драконам – новый этап

11:03

После дождей с грозами погода резко изменится: когда в Украине потеплеет

10:56

РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО – Forbes

10:51

Звезда турецких сериалов опозорился участием в российском фильме — детали

10:39

Пять знаков получат шанс изменить жизнь: кому особенно повезет

10:37

Почему верхушка моркови становится зеленой: большинство совершает одну ошибкуВидео

10:17

Что на самом деле означает буква D на "механике": ответ удивит многих водителей

10:08

Простой рецепт котлет из хека: получатся сочными и без лишнего масла

09:53

Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма – ISW

09:51

"Скоро мы встретимся": Витвицкая сделала заявление о своей беременности

09:41

"До перелома в войне далеко": Сырский назвал области, которые хочет захватить РФ

09:17

Гороскоп на завтра, 11 июля: Близнецам — сюрприз, Скорпионам — ссора

09:07

Украинцам придется заменить водительские удостоверения: когда и почему

08:59

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

08:56

Уникальные и неповторимые: какие украинские слова "ломают" переводчики

08:13

Путин может остановить войну в этом году: СМИ выяснили, что станет последней каплей

08:13

Цены на АЗС взлетят: известна дата, когда бензин и дизель подорожают

07:24

Евпатория и Саки обесточены: в Крыму атакован важный энергетический узел

Реклама
06:38

В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

05:55

Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

05:26

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажетсяВидео

05:11

Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива

04:41

Слова "взятка" нет в украинском языке: как говорить правильно

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

03:26

Как вернуть грязным носкам белоснежность за 30 минут: секретное средство

03:00

Четырех знаков зодиака ждет переломный день: когда все кардинально изменится

02:05

Из кухонь прошлого в современные интерьеры: какой пол стал неожиданным трендом

00:56

Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФВидео

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять