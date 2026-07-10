Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

Маричка Падалко рассказала о том, как тяжело ей переносить службу своего мужа.

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Маричка Падалко рассказала о службе сына / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Где служит сын Падалко

Что она говорит о его службе

Украинская известная ведущая Маричка Падалко рассказала, как переживает за своего 18-летнего сына, который был мобилизован.

Не секрет, что Михаил поступил на военную службу в 18 лет. По словам звездной мамы, она восприняла его решение сложнее, чем когда её муж Егор Соболев ушёл защищать украинцев.

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Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Мобилизация мужа по сравнению с мобилизацией сына – это вообще несравнимые вещи... Столько переживаний и волнений из-за сына. Для меня это до сих пор непостижимые вещи, которые я не могу до конца принять", – сказала Маричка в Ефросининой.

Маричка Падалко рассказа о службе сына / Скриншот

По словам ведущей, ее сын решил подписать контракт "18-24" на должность пилота БПЛА, которая предусматривает выполнение боевых задач.

"Я не представляю его на боевом задании. Возможно, даже не хочу, чтобы эти образы возникали в голове, просто чтобы сохранить свое психическое здоровье, чтобы просыпаться и засыпать. Когда у меня возникают какие-то приступы переживаний, то это происходит очень неожиданно и не связано вообще с его военной службой", - рассказала она.

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О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006-2008 годах. В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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