"На папу похожа": Ольга Харлан впервые показала лицо дочери

Спортсменка делится счастливыми моментами материнства.

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Ольга Харлан родила дочь / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Ольга Харлан стала мамой

Как выглядит дочь Ольги Харлан

Украинская саблистка Ольга Харлан впервые показала лицо своей дочери Арианны. Спортсменка опубликовала в Instagram снимки и видео родительских будней, которые делит с женихом Луиджи Самеле.

Ольга разместила нежный снимок, сделанный в домашней обстановке. На фото спортсменка позирует в лаконичном спортивном топе и черных леггинсах, счастливо улыбаясь и трепетно прижимая к себе маленькую дочь, одетую в розовый боди.

видео дня

Как выглядит дочь Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

Новоиспеченная мама призналась, что появление первенца перевернуло ее мир и подарило совершенно новые эмоции.

"Мы и не знали, что можно любить столь сильно", - подписала пост Харлан.

Титулованная саблистка также поделилась невероятно милым кадром с участием своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле. Отец с нежностью и теплотой смотрит на маленькую дочь, которую бережно держит на руках. Девочка в этот момент увлеченно тянется к папе своими крохотными ручками.

Луиджи Самеле с дочкой / фото: instagram.com, Луиджи Самеле

Подписчики и коллеги тут же засыпали молодую семью теплыми комментариями, отметив, что родительство им очень к лицу. Некоторые пользователи сети даже успели разглядеть, что маленькая Арианна невероятно похожа на своего отца.

"Это, пожалуй, самое прекрасное, что я видела за последнюю неделю"

"Как на папу похожа"

"Поздравляю вас с этим чудесным подарком судьбы"

Первое фото дочки Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

Ольга Харлан - личная жизнь

Напомним, маленькая Арианна появилась на свет 14 июня 2026 года. Отцом девочки является четырехкратный олимпийский медалист Луиджи Самеле, с которым Ольга Харлан состоит в отношениях уже длительное время. Осенью 2024 года звездная пара официально объявила о своей помолвке.

Ольга Харлан / инфографика: Главред

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Также Соломия Витвицкая публично заговорила о радостном ожидании малыша и скором материнстве. Ведущая без утайки описала, какую трансформацию проходят ее привычный график и внутренний мир на пути к долгожданному событию.

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О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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