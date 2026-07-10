"Скоро мы встретимся": Витвицкая сделала заявление о своей беременности

Вы узнаете:
- Соломия Витвицкая рассказала о своем состоянии
- На каком этапе беременность ведущей
Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась своими эмоциями по поводу беременности и ожидания рождения ребенка. В своем Instagram знаменитость показала нежную фотосессию.
Звезда, которая готовится впервые стать мамой, опубликовала в соцсетях нежные снимки, на которых позирует на улице, аккуратно придерживая рукой уже заметно округлившийся живот.
Для прогулки будущая мама выбрала комфортный повседневный аутфит. Соломия позировала в облегающих черных брюках и футболкой "Охматдет", которая подчеркивала ее изменившуюся фигуру. Сверху ведущая набросила бежевую легкую ветровку свободного кроя, декорированную оригинальными объемными рюшами на груди и плечах. Свой образ знаменитость дополнила удобными белыми кедами и лаконичными солнцезащитными очками.
В подписи к фотографии Соломия откровенно рассказала о том, как меняются ее будни и мысли по мере приближения заветной даты.
"Малыш становится все активнее, а живот заметнее, список дел перед его появлением длиннее. Иногда кажется, что времени еще много, а иногда ловлю себя на мысли: "Неужели совсем скоро мы встретимся?" - поделилась ведущая.
По словам Соломки, период ожидания ребенка стал для нее временем глубокой внутренней трансформации и переосмысления. Сейчас она находится на 30-й неделе беременности и с нетерпением ждет встречи с малышом.
"Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, слушать свое тело и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного, и начнется совершенно новая глава нашей жизни", - трогательно подытожила Витвицкая.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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