"Скоро мы встретимся": Витвицкая сделала заявление о своей беременности

Ведущая сообщила о новом этапе беременности.

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Соломия Витвицкая беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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Соломия Витвицкая рассказала о своем состоянии

На каком этапе беременность ведущей

Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась своими эмоциями по поводу беременности и ожидания рождения ребенка. В своем Instagram знаменитость показала нежную фотосессию.

Звезда, которая готовится впервые стать мамой, опубликовала в соцсетях нежные снимки, на которых позирует на улице, аккуратно придерживая рукой уже заметно округлившийся живот.

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Соломия Витвицкая - фотосессия с животиком / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Для прогулки будущая мама выбрала комфортный повседневный аутфит. Соломия позировала в облегающих черных брюках и футболкой "Охматдет", которая подчеркивала ее изменившуюся фигуру. Сверху ведущая набросила бежевую легкую ветровку свободного кроя, декорированную оригинальными объемными рюшами на груди и плечах. Свой образ знаменитость дополнила удобными белыми кедами и лаконичными солнцезащитными очками.

В подписи к фотографии Соломия откровенно рассказала о том, как меняются ее будни и мысли по мере приближения заветной даты.

Соломия Витвицкая о беременности / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Малыш становится все активнее, а живот заметнее, список дел перед его появлением длиннее. Иногда кажется, что времени еще много, а иногда ловлю себя на мысли: "Неужели совсем скоро мы встретимся?" - поделилась ведущая.

По словам Соломки, период ожидания ребенка стал для нее временем глубокой внутренней трансформации и переосмысления. Сейчас она находится на 30-й неделе беременности и с нетерпением ждет встречи с малышом.

Как выглядит беременная Соломия Витвицкая / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, слушать свое тело и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного, и начнется совершенно новая глава нашей жизни", - трогательно подытожила Витвицкая.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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