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"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

Виталий Кирсанов
9 июля 2026, 17:47
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По словам Кароль, привычка постоянно стремиться оправдать ожидания окружающих мешает ей и сегодня.
Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе
Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

  • Тина Кароль призвала ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом
  • Артистка убеждена, что каждый человек обязан развивать свои таланты

Украинская певица Тина Кароль поделилась личными переживаниями и призналась, что до сих пор борется с так называемым синдромом отличника, который, по ее словам, сформировался еще в детстве.

Об этом артистка рассказала в новом выпуске своего авторского проекта "Дім звукозапису".

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По словам Кароль, привычка постоянно стремиться оправдать ожидания окружающих мешает ей и сегодня.

"С совка пришло! "Я постараюсь не подвести" – это нас так задергали с детства. Честно, я с этим борюсь тоже. Синдром отличника! Это так мешает!" - призналась исполнительница.

Она также призвала ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом. По ее мнению, именно умение жить моментом помогает человеку раскрыть свой потенциал.

"Когда ты любишь этот момент тут и сейчас - ты раскрываешься. Просто любите этот момент тут и сейчас!", - подчеркнула она.

Кроме того, Тина Кароль рассказала о жизненном принципе, который мотивирует ее продолжать творческий путь. Артистка убеждена, что каждый человек обязан развивать свои способности, а пренебрежение данным от природы талантом считает серьезной ошибкой.

"Это один из моих таких базисов, почему я вообще столько лет работаю… Потому что не развивать талант - это огромный грех. Это кармический грех, который на поколения оставит отпечаток, если ты потерял его (талант)", - отметила певица.

Кароль, инфографика, рос
Главред

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О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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