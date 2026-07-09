"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

По словам Кароль, привычка постоянно стремиться оправдать ожидания окружающих мешает ей и сегодня.

https://stars.glavred.info/s-sovka-prishlo-tina-karol-otkrovenno-rasskazala-o-svoem-komplekse-10779329.html Ссылка скопирована

Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль призвала ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом

Артистка убеждена, что каждый человек обязан развивать свои таланты

Украинская певица Тина Кароль поделилась личными переживаниями и призналась, что до сих пор борется с так называемым синдромом отличника, который, по ее словам, сформировался еще в детстве.

Об этом артистка рассказала в новом выпуске своего авторского проекта "Дім звукозапису".

видео дня

По словам Кароль, привычка постоянно стремиться оправдать ожидания окружающих мешает ей и сегодня.

"С совка пришло! "Я постараюсь не подвести" – это нас так задергали с детства. Честно, я с этим борюсь тоже. Синдром отличника! Это так мешает!" - призналась исполнительница.

Она также призвала ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом. По ее мнению, именно умение жить моментом помогает человеку раскрыть свой потенциал.

"Когда ты любишь этот момент тут и сейчас - ты раскрываешься. Просто любите этот момент тут и сейчас!", - подчеркнула она.

Кроме того, Тина Кароль рассказала о жизненном принципе, который мотивирует ее продолжать творческий путь. Артистка убеждена, что каждый человек обязан развивать свои способности, а пренебрежение данным от природы талантом считает серьезной ошибкой.

"Это один из моих таких базисов, почему я вообще столько лет работаю… Потому что не развивать талант - это огромный грех. Это кармический грех, который на поколения оставит отпечаток, если ты потерял его (талант)", - отметила певица.

Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, украинская певица Санта Димопулос впервые рассказала о причинах развода с бизнесменом Игорем Кучеренко, с которым состояла в браке 11 лет. О расставании артистка сообщила весной 2024 года, однако тогда предпочла не раскрывать подробностей, лишь отметив, что ей удалось сохранить с бывшим супругом теплые и уважительные отношения.

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK (настоящее имя - Александр Ярмак) поделился своим мнением о войне в Украине и рассказал, что, по его убеждению, необходимо для ее завершения.

Читайте также:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред